Μετά από μήνες αναταραχής στην αγορά και αγωνίας για κάθε ίχνος δεδομένων των ΗΠΑ, έφτασε επιτέλους η μέρα που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα κάνει την εκτίμησή της για το πόση τόνωση χρειάζεται η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για να συνεχίσει να λειτουργεί. Κρυπτονομίσματα, «υπέροχες μετοχές» ανάλογα με τα δεδομένα κάθε αγοράς του πλανήτη (ΑΙ,τράπεζες, αμυντικές κ.ο.κ.), εμπορεύματα, κλπ περιμένουν την απεριόριστη ρευστότητα που θα τα οδηγήσει ακόμα πιο υψηλά, σύμφωνα με τους αναλυτές γιατί έτσι λέει η λογική. Ποια λογική;

Οι αγορές έχουν εκτιμήσει με βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο εύρος 4,00%-4,25% σήμερα και θα συνεχίσει εώς το 2026 με αρκετές μειώσεις (και μετά θα ξυπνήσουν). Έτσι, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα σχόλια του προέδρου της Fed, Jerome Powell, καθώς και στο «dot plot» των οικονομικών προβλέψεων της κεντρικής τράπεζας, όλα αναμένονται μετά το κλείσιμο των αγορών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι προσδοκίες για μια ήπια στάση από την Fed, τροφοδοτούμενες επίσης από τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν οδηγήσει τη Wall Street και τον χρυσό σε πρωτοφανή υψηλά εις βάρος των αμερικανικών ομολόγων και του δολαρίου, που υποχωρούν σε τετραετές χαμηλό έναντι του ευρώ (ωστόσο σε όρους δολαρίου είναι ένα -13% περίπου από τα σημερινά επίπεδα). Ο Στίβεν Μίραν, επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, ορκίστηκε στη θέση του στην Fed το πρωί της Τρίτης, ενώ ένα εφετείο αρνήθηκε ξεχωριστά να επιτρέψει στον Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ.

Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε αλλού;

Στις αγορές αυτός που κυριαρχεί, (είτε οίκος, είτε αναλυτής, είτε μικροεπενδυτής) είναι πάντοτε αυτός που θα κάνει πρώτος την σωστή πρόβλεψη ή την κατάλληλη προετοιμασία. Ενώ ολόκληρη η επενδυτική υφήλιος είναι στραμμένη σε «υπέροχες μετοχές», τράπεζες και αμυντικές ξέχασαν κάτι που εμφανίζεται συχνά και τα επόμενα χρόνια με την υπερσυγκέντρωση των πληθυσμών και της μετανάστευσης θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Είναι αναπόφευκτο σύμφωνα και με σοβαρές επιστημονικές μελέτες.

Παρατηρώντας την διαχρονική πορεία των «υπέροχων μετοχών της πανδημίας του 2020», είναι εμφανής μια προσπάθεια επανεμφάνισης τους στο προσκήνιο. Οι μετοχές των κατασκευαστών εμβολίων σημείωσαν απότομη πτώση το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από δημοσιεύματα της Washington Post ότι οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν να συνδέσουν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού με τους θανάτους 25 παιδιών. Η μετοχή της Pfizer υποχώρησε πάνω από 3%, της Moderna υποχώρησε πάνω από 7%, της Novavax υποχώρησε 5% και της BioNTech υποχώρησε πάνω από 9% στις απογευματινές συναλλαγές της Παρασκευής. Στο άνοιγμα της εβδομάδας επανήλθαν και πάλι στα υψηλά τους, με υψηλούς όγκους συναλλαγών. Θέλει σκέψη!

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν περιορισμούς σχετικά με το ποιοι Αμερικανοί θα πρέπει να λαμβάνουν εμβόλια κατά της COVID-19. Τα ευρήματα λέγεται ότι βασίζονται σε δεδομένα από το ομοσπονδιακό Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων (VAERS), το οποίο περιέχει μη επαληθευμένες αναφορές παρενεργειών ή ανεπιθύμητων ενεργειών σε εμβόλια.

Η UBS επανέλαβε την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή της Moderna

Με νέα τιμή-στόχο στα 70,00 δολάρια, σύμφωνα με χθεσινή της ανάλυση, απάντησε η UBS για την μετοχή της MODERNA! Η μετοχή, η οποία διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των 52 εβδομάδων στα 24,60 δολάρια, έχει υποχωρήσει πάνω από 42% από την αρχή του έτους. Η μετοχή εμφανίζεται υποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 15 έως 198 δολάρια. Η απόφαση της επενδυτικής τράπεζας έρχεται μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν εκπρόσωπο βιοφαρμακευτικών προϊόντων με έδρα την Ουάσιγκτον στις 11 Σεπτεμβρίου σχετικά με τις κανονιστικές εξελίξεις γύρω από τα εμβόλια κατά της COVID-19.

Η εταιρεία εντόπισε δύο επερχόμενα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τομέα: μια ακρόαση της Γερουσίας στις 17 Σεπτεμβρίου σχετικά με την απόλυση του πρώην διευθυντή του CDC Monarez, όπου ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές αναμένεται να αμφισβητήσουν την ηγεσία του RFK στις Υπηρεσίες Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (ACIP) θα συνεδριάσει στις 18-19 Σεπτεμβρίου, με συζήτηση για τα εμβόλια κατά της COVID και πιθανές ψηφοφορίες συστάσεων προγραμματισμένες για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Moderna εφαρμόζει ενεργά μέτρα μείωσης του κόστους μετά την έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση κατά 43% σε ετήσια βάση στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και σχεδιάζει να εντοπίσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια σε πιθανές περικοπές τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία δημοσίευσε ανεξάρτητες μελέτες αποτελεσματικότητας των εμβολίων σε πραγματικό κόσμο όσο και έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από την εταιρεία. Σύμφωνα με τη συλλογή δεδομένων, τα εμβόλια κατά της COVID-19 απέτρεψαν περισσότερους από 14 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κατά το πρώτο έτος τους και απέτρεψαν εκατομμύρια ακόμη θανάτους μεταξύ 2020-2024.

Τα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 έως Αυγούστου 2024 έδειξαν ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 απέτρεψαν πάνω από 107.000 νοσηλείες, 18.000 εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 6.700 θανάτους εντός νοσοκομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην αντεπίθεση και η Pfizer-BioNTech

Σύμφωνα και με την Pfizer, το εμβόλιο επέδειξε αποτελεσματικότητα έναντι πολλαπλών παραλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των Delta και Omicron, με τα επίπεδα προστασίας να ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και τις υποκείμενες παθήσεις. Πρόσφατα δεδομένα μελέτης έδειξαν ότι το τελευταίο εμβόλιο Pfizer-BioNTech KP.2 είχε αποτελεσματικότητα 41-75% έναντι νοσηλείας και αποτελεσματικότητα άνω του 56% έναντι επισκέψεων σε εξωτερικούς ασθενείς και επείγουσας περίθαλψης σε ενήλικες κατά την περίοδο 2024-2025.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2023, περισσότερο από το 95% των ενηλίκων των ΗΠΑ και το 90% των παιδιών είχαν εκτεθεί στον SARS-CoV-2 μέσω λοίμωξης, εμβολιασμού ή και των δύο. Η Pfizer επικαλέστηκε επίσης μελέτες που δείχνουν ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 πριν από τη μόλυνση μειώνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο COVID. «Τα εμβόλια COVID-19, ειδικά τα εμβόλια mRNA COVID-19, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη εκατομμυρίων θανάτων και στη μείωση των σοβαρών ασθενειών παγκοσμίως κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία», δήλωσε ο Chris Boshoff, Επιστημονικός Διευθυντής και πρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Pfizer.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Βλέποντας το γράφημα της NOVAVAX, σου θυμίζει καρδιογράφημα με υψηλές εναλλαγές. Δεν έχουμε και άδικο αν το βλέπουμε έτσι, καθώς τους επόμενους μήνες οι αρρυθμίες θα πιάσουν κόκκινο!

