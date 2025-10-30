ΕΕ για εξαγωγές σπάνιων γαιών: Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές

«Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στις δικές της διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ορυκτών σπάνιων γαιών», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Κίνας ότι θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών.

Η ΕΕ και η Κίνα βρίσκονται σε στενές συνομιλίες την τελευταία περίοδο με επίκεντρο το εμπόριο, ενώ αύριο θα υπάρξουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις Βρυξέλλες.

Όπως επιβεβαίωσε ο κ. Γκιλ, «αύριο θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων αργότερα την ίδια μέρα».