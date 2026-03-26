ΕΕ: Αυστηρότερα πρόστιμα σε πλατφόρμες που εισάγουν μη ασφαλή προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε την Πέμπτη σε συμφωνία για την αναμόρφωση του τελωνειακού της συστήματος, προβλέποντας αυστηρότερα μέτρα κατά - κυρίως- κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα εφόσον διαθέτουν παράνομα ή μη ασφαλή προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το μπλοκ των 27 κρατών-μελών επιδιώκει καλύτερο συντονισμό στην είσπραξη δασμών και στους ελέγχους ασφάλειας, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο δεμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5,8 δισ. το 2025.

Η προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, με στόχο την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών.

Με το νέο πλαίσιο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα θεωρούνται εισαγωγείς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη τόσο για την καταβολή δασμών όσο και για τη συμμόρφωση των προϊόντων με τους κανόνες ασφάλειας. Σε περιπτώσεις κατ’ επανάληψη παραβάσεων, προβλέπονται πρόστιμα από 1% έως 6% του συνολικού κύκλου εργασιών τους στην ΕΕ κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Σήμερα, η ΕΕ δεν επιβάλλει δασμούς σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, κάτι που έχει ενισχύσει την ταχεία ανάπτυξη πλατφορμών όπως οι Shein, Temu και AliExpress, οι οποίες αποστέλλουν προϊόντα απευθείας από την Κίνα στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η Ένωση σχεδιάζει την κατάργηση της σχετικής απαλλαγής, εισάγοντας ως μεταβατικό μέτρο τέλος 3 ευρώ ανά δέμα από τον Ιούλιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καθορίσει και πρόσθετο τέλος διαχείρισης που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η γαλλική πόλη Λιλ επιλέχθηκε ως έδρα της νέας Τελωνειακής Αρχής της ΕΕ (EUCA), η οποία με προσωπικό 250 ατόμων θα επιβλέπει έναν κεντρικό ευρωπαϊκό κόμβο δεδομένων για την παρακολούθηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

Ο κόμβος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2028 και να επεκταθεί στο σύνολο των εισαγωγών έως την 1η Μαρτίου 2034.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των προϊόντων ενισχύονται από πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 60% έως 65% των εισαγόμενων προϊόντων - όπως καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και εξοπλισμός ατομικής προστασίας (π.χ. κράνη ποδηλάτου) - δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.