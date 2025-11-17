Ανησυχία της EE για την επέκταση των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τον κατάλογο των προϊόντων της ΕΕ που υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς για το χάλυβα και το αλουμίνιο, θεωρώντας ότι ενδεχομένως παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο το «πνεύμα» της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη το καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Maros Sefcovic, μαζί με τους υπουργούς εμπορίου και των 27 κρατών μελών, σχεδιάζουν να συζητήσουν αυτό το θέμα με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Howard Lutnick στην προσεχή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Οι πρεσβευτές της ΕΕ έχουν ήδη προετοιμαστεί για αυτή τη συζήτηση από την περασμένη εβδομάδα.

Η εμπορική συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, είχε ως στόχο την κατάργηση πολλών δασμών επί των αμερικανικών προϊόντων, ενώ καθιέρωσε ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Παρά τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δασμό 50% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε πολλά παράγωγα προϊόντα που περιέχουν αυτά τα μέταλλα. Η Ουάσιγκτον επικαιροποιεί τον κατάλογο των παράγωγων προϊόντων που υπόκεινται σε αυτό το υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή αρκετές φορές ετησίως.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ιδιαίτερα ότι ο αυξανόμενος αριθμός προϊόντων που υπόκεινται στον συντελεστή 50 % για τα μέταλλα – ο οποίος υπερβαίνει επί του παρόντος τα 400 είδη – σε συνδυασμό με ενδεχόμενες νέες υψηλότερες επιβαρύνσεις σε διάφορους κλάδους, θα υπονομεύσει τη συμφωνία.