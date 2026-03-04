Το δυσοίωνο σήμα της διεύρυνσης των πιστωτικών spreads για τις μετοχές

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street έκλεισαν με απώλειες την Τρίτη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε. Οι ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου και για αναζωπύρωση του πληθωρισμού εντείνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών.

Την ίδια ώρα, η αγορά ομολόγων στέλνει το δικό της δυσοίωνο μήνυμα μέσω της διεύρυνσης των πιστωτικών spread.

Tα spreads αυτά είναι η διαφορά στην απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για τη διακράτηση πιο ριψοκίνδυνων εταιρικών και στεγαστικών ομολόγων αντί για κρατικά αμερικανικά ομόλογα, τα treasuries των ΗΠΑ.

Όσο υψηλότερο το spread, τόσο περισσότερο η αγορά ομολόγων βλέπει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των χρεών τους – και τα spreads έχουν αρχίσει να διευρύνονται, μια δυνητικά αρνητική εξέλιξη για τις μετοχές.

Ενδεικτικά, τα spreads ενός καλαθιού 10ετων αμερικανικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας έχουν αυξηθεί στο 0,86% από το χαμηλό του 2026 στο 0,73% στα τέλη Ιανουαρίου.

Την άνοδό τους δεν προκαλεί μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και η επίμονη ειδησεογραφία γύρω από τα ιδιωτικά credit funds που βλέπουν επιδείνωση στην ποιότητα του ενεργητικού που κατέχουν, προκαλώντας ανησυχίες στις αγορές για το εταιρικό χρέος.

Η ζώνη του 0,8% είναι ένα επίπεδο όπου τα spreads κορυφώνονταν και στη συνέχεια υποχωρούσαν από τον Ιούνιο του 2025. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, φλερτάρουν με το ενδεχόμενο να διασπάσουν ανοδικά το επίπεδο αυτό.

Αν αυτό συμβεί, ανοίγει ο δρόμος για μια πιο σαφή άνοδο πάνω από το 1%, επίπεδο που είχαν ξεπεράσει τον Απρίλιο πέρυσι, όταν ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε δασμούς που η αγορά εκτίμησε ότι θα έπλητταν την οικονομία.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα spreads δεν φλασάρουν ακόμη κόκκινο συναγερμό αλλά βρίσκονται επικίνδυνα κοντά, στο κίτρινο. Αν περάσουν στην κόκκινη ζώνη οι επενδυτές σε μετοχές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών μειώνονται όταν αυξάνεται το κόστος δανεισμού για τις εταιρείες. Το χρηματοοικονομικό προφίλ μιας επιχείρησης γίνεται πιο ριψοκίνδυνο, κάτι που μειώνει την αξία της μετοχής της. Οι πολλαπλασιαστές κερδών (Ρ/E) υποχωρούν όταν τα spreads διευρύνονται.

Αν τα spreads αυξηθούν στο 1,21%, δηλαδή στο επίπεδο που κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 2025, το Ρ/E του δείκτη S&P500 μπορεί να πέσει στις 18,8 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη από το σημερινό 21,6.

Με καταλύτη οτιδήποτε, από την κατάρρευση ενός private credit fund έως μια επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράν, αν αυτό συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πτώση περίπου 13% για τον S&P500.

Mια τέτοια εξέλιξη δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Όταν τα spreads εκτινάχτηκαν στο υψηλό τον περασμένο Απρίλιο, η συνολική πτώση του S&P500 από την κορυφή έως το χαμηλό έφτασε το 19%.