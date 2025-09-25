Ο εβδομαδιαίος δείκτης των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας για πρώτη φορά μειώθηκε πέρα των προσδοκιών, ενώ παράλληλα η οικονομία των ΗΠΑ σημείωσε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι είχε προβλεφθεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, χάρη στην ανοδική αναθεώρηση των καταναλωτικών δαπανών.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έρχονται την ώρα που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αξιολογεί την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων μετά τη μείωση του κόστους δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επισημαίνουν διπλές πιέσεις από το πάγωμα της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που επιμένει.

Ωστόσο, οι ενδείξεις ευρύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράταση της περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων, οι οποίες θεωρητικά μπορεί να τονώσουν τις επενδύσεις και τις προσλήψεις, αν και με τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Οι προβλέψεις της Fed την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι τα περισσότερα μέλη ανέμεναν περαιτέρω μείωση κατά μισή μονάδα βάσης στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της κεντρικής τράπεζας για το έτος, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, επτά από τις 19 εκτιμήσεις προβλέπουν λιγότερες μειώσεις φέτος. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση ενδέχεται να είναι έντονη στις επόμενες συνεδριάσεις της Fed, ειδικά καθώς ένας άλλος αξιωματούχος ο Στήβεν Μιράν, πρόβλεψε απότομη πτώση των επιτοκίων σε ένα εύρος από 2,75% έως 3%.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Αούσταν Γκουλσμπι, προειδοποίησε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να ξεκινήσει μια εκστρατεία επιθετικής χαλάρωσης της πολιτικής, δεδομένων των αυξημένων κινδύνων πληθωρισμού, επαναλαμβάνοντας πρόσφατα σχόλια πολλών συναδέλφων του.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μιράν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια από την κυβέρνηση Τραμπ, υποστήριξε ότι η Fed έχει θέσει τη νομισματική πολιτική σε τόσο περιοριστικό επίπεδο που θα μπορούσε να απειλήσει την αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρώτες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 218.000, σημειώνοντας μείωση 14.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι ο αριθμός θα ήταν 233.000.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, ένας δείκτης για την απασχόληση που μετρά τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα μετά την πρώτη εβδομάδα ενίσχυσης, μειώθηκαν κατά 2.000 σε 1,926 εκατομμύρια, μετά από εποχική προσαρμογή. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των Αμερικανών που βιώνουν μια μακρά περίοδο ανεργίας.