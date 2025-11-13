Disney: Η διαμάχη με τη YouTube Tv της κοστίζει 4 εκατ. δολάρια λόγω του «μπλακ άουτ» των καναλιών της

Η YouTube TV «κατέβασε τον διακόπτη» για τα ESPN, ABC, FX, National Geographic και άλλα κανάλια που ανήκουν στη Disney, μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταφοράς περιεχομένου στις 30 Οκτωβρίου, αφαιρώντας έτσι τα πιο κερδοφόρα τηλεοπτικά δίκτυα της Disney από ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα streaming στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Quartz, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η διακοπή κοστίζει στη Disney περίπου 30 εκατ. δολάρια την εβδομάδα σε απώλειες από τέλη συνεργασίας και διαφημιστικά έσοδα — δηλαδή περίπου 4,3 εκατ. δολάρια για κάθε 24 ώρες που οι οθόνες παραμένουν μαύρες.

Με τη σειρά της, η Disney ζητά αυξημένα τέλη μεταφοράς, υποστηρίζοντας ότι το ESPN και το ABC εξακολουθούν να είναι αναγκαία κανάλια για ζωντανά αθλητικά και prime time περιεχόμενο. Από την άλλη, η Alphabet — μητρική της Google και ιδιοκτήτρια της YouTube TV — απαντά ότι αυτές οι απαιτήσεις θα οδηγούσαν σε αυξήσεις τιμών για τους συνδρομητές και θα παραβίαζαν τις συμφωνίες ισότητας τιμολόγησης με άλλους παρόχους.

Στην εποχή της παραδοσιακής καλωδιακής τηλεόρασης, η Disney μπορούσε να αντέξει μια διακοπή μετάδοσης — οι καταναλωτές είχαν περιορισμένες επιλογές και τα κανάλια είχαν τη δύναμη. Όμως σήμερα, η YouTube TV είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία ζωντανής τηλεόρασης μέσω streaming στις ΗΠΑ, με πάνω από 9 εκατ. συνδρομητές και ολοένα μεγαλύτερη ισχύ στη διανομή περιεχομένου.

Το ESPN βρίσκεται στην κορύφωση της αθλητικής περιόδου — NFL, NBA, κολεγιακό ποδόσφαιρο, ακόμη και χόκεϊ — και κάθε ημέρα διακοπής μειώνει το κοινό που πληρώνουν οι διαφημιστές για να προσεγγίσουν. Το ABC επίσης χάνει προγραμματισμό prime time στο μέσο της φθινοπωρινής σεζόν, στερώντας του πολύτιμο διαφημιστικό απόθεμα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν η διαμάχη παραταθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οι σωρευτικές απώλειες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 60 εκατ. δολάρια.

Μπορεί το ποσό αυτό να μην επηρεάζει τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, αλλά ενισχύει την εικόνα μιας Disney που χάνει έδαφος σε έναν τομέα που κάποτε κυριαρχούσε: την παραδοσιακή τηλεόραση.