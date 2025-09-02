Διοικητής κεντρικής τράπεζας Γαλλίας: Όσο περισσότερο αργεί το Παρίσι, τόσο πιο επώδυνο γίνεται το χρέος

Όσο περισσότερο αναβάλλει η Γαλλία την αντιμετώπιση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους της, τόσο πιο επώδυνη θα είναι η εξεύρεση λύσης, δήλωσε την Τρίτη ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει πιθανή κατάρρευση σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, ο Βιλερουά πρόσθεσε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι η ώρα να συγκρατηθούν τα δημόσια οικονομικά, αλλά η προσπάθεια πρέπει να μοιραστεί ευρέως.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές πωλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού ο κεντρώος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ζήτησε ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για τη μείωση του χρέους. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απέρριψαν το σχέδιο προϋπολογισμού και δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα.

«Όσο περισσότερο περιμένει η χώρα μας να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, τόσο πιο επώδυνη θα είναι η θεραπεία. Και είναι επιθυμητό αυτή η προσπάθεια να είναι δίκαιη και να μοιραστεί από όλους», δήλωσε ο Βιλερουά.