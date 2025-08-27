Δίχως τέλος το σίριαλ στη Fed: Η Λίζα Κουκ μηνύει τον Τραμπ

Η κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ να απολύσει τη Διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, μετά από καταγγελίες για απάτη στα στεγαστικά δάνεια ξεσήκωσε στις ΗΠΑ κύμα αντιδράσεων. Ο λόγος; Η ανεξαρτησία της Fed και οι φόβοι ότι ο Τραμπ απολύει ανώτατα στελέχη καθώς δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με τον Τζερόμ Πάουελ.

Η Κουκ σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ και να αμφισβητήσει την απομάκρυνσή της από την κεντρική τράπεζα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να απομακρύνει τη Διοικήτρια της Federal Reserve, Λίζα Κουκ. Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασισμένη αποκλειστικά σε μια καταγγελία στερείται κάθε νομικής ή πραγματικής βάσης», ανέφερε η δήλωση του διοικητικού συμβουλίου της δικηγόρου, Άμπι Λόουελ.

Πάντως, παρά τους φόβους για τις επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της Fed, οι αγορές αντέδρασαν ψύχραιμα. Το μεσημέρι της Τρίτης, όταν εξελίσσονταν το σίριαλ, ο Dow Jones ήταν αμετάβλητος, ενώ ο S&P 500 κατέγραφε άνοδο περίπου οκτώ μονάδων ή 0,1%.

Αναλυτές στις ΗΠΑ εκτιμούν πως η απόφαση της Κουκ να καταφύγει στη δικαιοσύνη θέτει τις βάσεις για μια χρονοβόρα νομική μάχη που ενδέχεται να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της Fed από την εκτελεστική εξουσία. Δικηγόροι με δηλώσεις τους σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο Τραμπ δεν είχε νομική βάση για να προσπαθήσει να απομακρύνει την Κουκ, καθώς η υπό εξέταση συμπεριφορά έλαβε χώρα πριν την τοποθέτησή της στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Fed.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (Federal Housing Finance Agency), Μπιλ Πουλτ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγγραφα στεγαστικών δανείων που αφορούν την Κουκ. Υποστήριξε ότι το 2021, έναν χρόνο πριν από την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, είχε ζητήσει χαμηλότερα επιτόκια με παραπλανητικές πληροφορίες στις αιτήσεις της.

Τα έγγραφα των στεγαστικών δανείων αποτέλεσαν τη βάση για την ποινική παραπομπή που ο Πουλτ έστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τραμπ απαίτησε την παραίτησή της μέσα σε λίγες ημέρες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Κουκ απάντησε με δήλωση, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, αλλά είναι πρόθυμη να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό της παρελθόν.

Ανησυχία στους Κεντρικούς Τραπεζίτες

Οι κεντρικοί τραπεζίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ανησυχούν πως οι κινήσεις στη Fed σηματοδοτούν την αρχή παρεμβάσεων στο ανεξάρτητο έργο των κεντρικών τραπεζών. Όπως σημειώνει το Reuters σε ανάλυση του, οι προσπάθειες του Τραμπ να αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο στη Fed και να την πιέσει να μειώσει τα επιτόκια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και την αξιοπιστία της στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Εάν η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου υποκύψει σε αυτήν την πίεση ή ο Τραμπ βρει έναν τρόπο να απομακρύνει τα μέλη της, θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο από την Ευρώπη έως την Ιαπωνία, όπου οι καθιερωμένοι κανόνες για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να υποστούν νέες επιθέσεις από τοπικούς πολιτικούς.