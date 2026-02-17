DIHK: Προς τα πάνω ο στόχος για το ΑΕΠ της Γερμανίας το 2026 - Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1% φέτος, περισσότερο από το 0,7% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αλλά απαιτείται ένα έτος μεταρρυθμίσεων για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάκαμψη, δήλωσε την Τρίτη το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK).

«Οι ανταγωνιστές μας είναι πιο δυναμικοί», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του DIHK, Ελένα Μελνίκοφ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα, τα υψηλά λειτουργικά κόστη και η αδύναμη εγχώρια ζήτηση επιβαρύνουν τις εταιρείες, με την ανάπτυξη το 2026 να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε στατιστικά και ημερολογιακά φαινόμενα.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του DIHK, ο οποίος βασίζεται σε απαντήσεις από περίπου 26.000 επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς και περιοχές, αυξήθηκε ελαφρώς σε 95,9 μονάδες, αλλά παρέμεινε πολύ κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 110 μονάδων.

«Με το χειρόφρενο πατημένο, δεν θα βγούμε από το τέλμα», πρόσθεσε η Μελνίκοφ προτρέποντας την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους εργασίας και ενέργειας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες ανέφεραν ως βασικούς κινδύνους την αδύναμη εγχώρια ζήτηση (59%), την αύξηση του κόστους εργασίας (59%), τις αβέβαιες οικονομικές πολιτικές (58%) και τις υψηλές τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών (48%).

Τα επενδυτικά σχέδια παρέμειναν υποτονικά. Το 23% των εταιρειών σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις, ενώ το 31% σχεδιάζει περικοπές.