Η Deutsche Bank προετοιμάζει τους πελάτες της για μια ασταθή αλλά γεμάτη ευκαιρίες επόμενη χρονιά, λέγοντας ότι «το 2026 υπόσχεται να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από βαρετό».

Ο αναλυτής Τζιμ Ριντ υποστήριξε σε σημείωμά του ότι «η ταχεία επένδυση και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο επενδυτικό κλίμα», προσθέτοντας ότι, δεδομένης της ταχύτητας της τεχνολογικής αλλαγής, «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτό δεν θα μεταφραστεί σε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας στο μέλλον».

Ωστόσο, η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι «οι αγορές μπορεί να ταλαντεύονται έντονα μεταξύ αφηγήσεων άνθισης και κατάρρευσης» και είπε πως οι επενδυτές πρέπει να «αναμένουν ότι η μεταβλητότητα δεν θα υποχωρήσει».

Παρότι οι οικονομολόγοι και στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας είναι «γενικά θετικοί για το 2026», ο Ριντ τόνισε μία εξέχουσα πρόβλεψη: «Ο στόχος των 8.000 μονάδων στο S&P 500 για το τέλος του έτους από τον στρατηγικό μας αναλυτή για τις αμερικανικές μετοχές — τον πιο αισιόδοξο αναλυτή μας — είναι αξιοσημείωτος, δεδομένου του ισχυρού ιστορικού του».

Η Deutsche Bank αναμένει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους θα αντικατοπτρίζει το 2024 και το 2025, αλλά με μεταβαλλόμενους παράγοντες.

Ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επιταχύνουν ξανά» καθώς η αβεβαιότητα στο εμπόριο υποχωρεί, οι φορολογικές μειώσεις ενισχύουν τα εισοδήματα και η ανάπτυξη επεκτείνεται «πέρα από τις δαπάνες κεφαλαίου που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη». Η Γερμανία, μετά από χρόνια αδυναμίας, «βρίσκεται σε θέση να επιτύχει μία από τις πιο σημαντικές ανακάμψεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών χάρη στο πρόσφατα απελευθερωμένο δημοσιονομικό κίνητρο».

Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να ομαλοποιείται, αλλά δεν έχει επιστρέψει στα προ-πανδημικά επίπεδα. Η Deutsche Bank αναμένει ότι η Fed θα πραγματοποιήσει «μόνο δύο ακόμη μειώσεις πριν κάνει παύση».

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει κεντρική, με τους στρατηγικούς αναλυτές μετοχών να προβλέπουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) του S&P 500 στα 320 δολάρια και στόχο για το τέλος του έτους τις 8.000 μονάδες, ενώ η ανοδική πορεία του δολαρίου αναμένεται να «συνεχίσει να εξασθενεί».