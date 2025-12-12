Crypto: Γιατί βιώνουν τη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών

Τη βαθύτερη και σφοδρότερη κρίση από το 2022 – τη χρονιά των μεγάλων σκανδάλων - βιώνει η αγορά των crypto. Στο κακό κλίμα για τα assets ακραίου κινδύνου και στην οσμή σκανδάλων και απατών των τελευταίων εβδομάδων, ήρθε να προστεθεί η αβεβαιότητα αναφορικά με τις μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Το μήνυμα του Τζερόμ Πάουελ ήταν σαφές και έκανε λόγο για μη εγγυημένες μειώσεις, επιφέροντας πλήγμα στα υπερβολικά ευαίσθητα σε θέματα ρευστότητας crypto.

Οι ειδικοί της αγοράς υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα αναταραχή είναι περισσότερο ένα «reset μόχλευσης», παρά μία δομική κρίση όπως του 2022. Όμως η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί μία επανάληψη της μεγάλης βουτιάς του 2022.

Τότε, το bitcoin σημείωσε πτώση 32% σε διάστημα δύο μηνών, από τις 28/3 έως τις 28/5, με τις συνολικές απώλειες να αγγίζουν το 68% έως τα μέσα Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Σήμερα, ο βασιλιάς των crypto έχει φτάσει να υποχωρεί έως και 36% σε διάστημα 45 ημερών από το ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια που σημείωσε στις 6 Οκτωβρίου (έπεσε στα 80.843 δολάρια στις 21 Νοεμβρίου).

Στο ακραίο, και καταστροφικό για την αγορά, σενάριο που επαναληφθεί το μοτίβο του 2022, το bitcoin θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 40.000 δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Πλέον, όσοι επενδύουν χρήματα στα crypto ελπίζουν σε… ένα θαύμα από τη Fed ή για να είμαστε πιο ακριβείς στη διάθεση του νέου επικεφαλής, τον οποίο θα επιλέξει σύντομα ο Τραμπ, να μην «σκοτώσει» τη bull market.

Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, για τα crypto είναι ότι παρά το γεγονός πως όλοι περιμένουν μια πιο χαλαρή προσέγγιση στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ το 2026, εξέλιξη που θα ευνοήσει τα risk assets, το bitcoin και τα υπόλοιπα δημοφιλή ψηφιακά νομίσματα αδυνατούν να αξιοποιήσουν το θετικό momentum.

Το 2025 αποδεικνύεται «κακή» χρονιά για τα crypto καθώς στις αρχές του έτους είχε σημειωθεί ένα ακόμα μεγάλο sell-off, με το bitcoin να γκρεμίζεται από το υψηλό των 109.000 δολαρίων που κατέγραψε στις 20 Ιανουαρίου, στα 77.041 δολάρια στις 14 Μαρτίου, μία πτώση της τάξης του 30%.

Στη συνέχεια, βέβαια, η ανάκαμψη όλων των risk assets στον απόηχο της αποκλιμάκωσης των εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο, είχε ως αποτέλεσμα το bitcoin να γράψει νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 126.000 δολάρια, όπως προαναφέρθηκε.

Τι μέλλει γενέσθαι, λοιπόν, για τα crypto; Θα συνεχιστεί η κατάρρευση για να φτάσουμε σε νέο πυθμένα κάποια στιγμή μέσα στο 2026 ή αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μία μεγάλη διόρθωση η οποία ωστόσο δεν απειλεί το ράλι;

Η μόνη σταθερά στην πορεία των crypto είναι η υψηλή μεταβλητότητα. Διακυμάνσεις της τάξης του 10% και 20% αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο εξαιτίας τριών παραγόντων: της περιορισμένης ρευστότητας, του μεγάλου αριθμού ερασιτεχνών επενδυτών που συμμετέχουν στην αγορά, καθώς και της υπερβολικής «ευαισθησίας» της επενδυτικής τάσης στις ειδήσεις και στα trends των social media.

Τα crypto ήταν, είναι και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να είναι μία από τις πιο ασταθείς μορφές επενδύσεων και σίγουρα η πιο ασταθής με τόσο μεγάλο όγκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κρίση του τελευταίου διμήνου έχουν χαθεί περί τα 1,3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, την ώρα μάλιστα που οι μετοχές παραμένουν μία ανάσα από τα ιστορικά τους υψηλά.

Μήπως τελικά ήρθε το τέλος της crypto mania; Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα, καθώς όπως προαναφέραμε η τάση εξαρτάται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό από τη… μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσχάτως από τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Τραμπ. Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι μόνο ευνοϊκό είναι το τοπίο στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει την αγορά και τη Fed να ετοιμάζεται για νέες μειώσεις επιτοκίων και για γενικότερη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας.

Τι είναι αυτό, λοιπόν, που «κρατάει» την τιμή του bitcoin γύρω από τα 90.000 δολάρια και το σύνολο της αγοράς σε μια επικίνδυνη εσωστρέφεια;

Πολλοί έχουν προσπαθήσει να πλασάρουν το bitcoin ως «ψηφιακό χρυσό», ήτοι ένα asset που μπορεί να προστατεύει την αξία σε περιόδους κρίσεων ή υψηλού πληθωρισμού. Όμως βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές που δέχεται πλήγμα η διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, το bitcoin υποχωρεί και καταγράφονται μεγάλες εκροές κεφαλαίων από τα crypto.

Επομένως, στην παρούσα φάση τα δημοφιλέστερα crypto αντιμετωπίζονται από τους επενδυτές και κατ’ επέκταση συμπεριφέρονται ως assets υψηλού κινδύνου, δεχόμενα σοβαρές πιέσεις όταν επιδεινώνεται το γενικότερο κλίμα.

Στην τρέχουσα κρίση, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η αλληλουχία αρνητικών ειδήσεων για την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων στις τελευταίες εβδομάδες. Οι υποθέσεις σκανδάλων και οι απάτες έχουν κάνει πολλούς θεσμικούς επενδυτές να εγκαταλείψουν την αγορά, τηρώντας στάση αναμονής ενόψει του νέου έτους.

Τώρα, το κατά πόσο το κλίμα θα αλλάξει και θα δούμε το Santa Rally μέσα στις επόμενες είκοσι μέρες, θα φανεί από τις διακυμάνσεις των επόμενων ημερών και το γενικότερο «risk appetite».