Η πρόσφατη πτώση της μετοχής της CoreWeave κατά 8% αναδεικνύει μια κρίσιμη καμπή στην αγορά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης: τη σύγκρουση μεταξύ των προσδοκιών για ταχύτατη ανάπτυξη και της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας των πιστωτικών κινδύνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, το κεντρικό πρόβλημα εστιάζεται στην αδυναμία της Blue Owl Capital να εξασφαλίσει δανεισμό 4 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου data center στην Πενσυλβάνια, το οποίο θα μίσθωνε η CoreWeave.

Παρά το γεγονός ότι η CoreWeave υποστηρίζεται στρατηγικά από τον «κολοσσό» Nvidia, η πιστοληπτική της αξιολόγηση παραμένει στην κατηγορία «junk» (B+). Αυτή η χαμηλή διαβάθμιση λειτούργησε ως αποτρεπτικός παράγοντας για τους θεσμικούς δανειστές, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον πολύ πιο προσεκτικοί στην έκθεσή τους σε εταιρείες με υψηλή μόχλευση και αβέβαιο πιστωτικό προφίλ.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η Blue Owl έχει ήδη αναλάβει χρηματοδότηση - γέφυρα ύψους 500 εκατ. δολαρίων, η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2026. Αν μέχρι τότε δεν βρεθούν μόνιμοι χρηματοδότες, η Blue Owl ίσως αναγκαστεί να καλύψει το κόστος των 4 δισ. δολαρίων με ίδια κεφάλαια, μια προοπτική που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως «red flag».

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς και η Oracle αντιμετώπισε δυσκολίες στη διάθεση χρέους για αντίστοιχα έργα. Συνολικά, παρατηρείται μια «κόπωση των δανειστών» απέναντι σε έργα που απαιτούν δισεκατομμύρια, αλλά στερούνται μισθωτών με κορυφαία πιστοληπτική ικανότητα (investment-grade).

Η αγορά πλέον αναρωτιέται, αν η φούσκα των υποδομών AI αρχίζει να πιέζεται από το κόστος του χρήματος και αν θα απαιτηθεί η παρέμβαση ισχυρών συμμάχων, όπως η Nvidia, για να ολοκληρωθούν τέτοια φιλόδοξα projects.