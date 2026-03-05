CNBC: Γιατί ο Γουόρς είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

Η κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν μεταφέρει το μέτωπο στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας, αφού με την τιμή του Brent να πραγματοποιεί άλμα από τα $72,50 στα $82 μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάντασμα ενός νέου πληθωριστικού κύματος. Ωστόσο, η πραγματική μάχη δεν δίνεται στις αγορές, αλλά στον έλεγχο της Fed, σημειώνει το CNBC.

Το δίλημμα του Πάουελ

Υπό την ηγεσία του Πάουελ, η τρέχουσα διοίκηση της Fed τηρεί στάση αναμονής καθώς η ιστορική εμπειρία του 2022 με την εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί τον οδηγό. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους πιέζει τις τιμές και αναγκάζει τη Fed να «παγώσει» τις προγραμματισμένες μειώσεις επιτοκίων.

Στελέχη όπως ο John Williams και ο Neel Kashkari εκφράζουν ήδη έντονες επιφυλάξεις, ζητώντας περισσότερα δεδομένα πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Τι πιστεύει ο Γουόρς

Στον αντίποδα βρίσκεται ο εκλεκτός του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, καθώς η επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητάς του στη Γερουσία την Τετάρτη σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή δόγματος. Ο Γουόρς θεωρεί πως ο πληθωρισμός δεν είναι αποτέλεσμα εξωγενών σοκ, όπως ένας πόλεμος, αλλά "κακής διαχείρισης του χρήματος".

Ο Γουόρς επιδιώκει επιτόκια κάτω από το τρέχον 3,5% - 3,75%, ανεξάρτητα από την πορεία του πετρελαίου και πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα τόσο δραστικά, που επιτρέπει τη μείωση του κόστους δανεισμού χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης της οικονομίας.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στον ορίζοντα, ο Λευκός Οίκος πιέζει για φθηνότερο χρήμα, την ώρα που το κόστος ζωής απειλεί να κυριαρχήσει στην ατζέντα. Η υποψηφιότητα Γουόρς είναι ένα στοίχημα για το αν μπορεί ένας Πρόεδρος της Fed να αγνοήσει μια ενεργειακή κρίση προς χάριν της ανάπτυξης.

Αν ο Γουόρς επιβεβαιωθεί τον Μάιο, η Fed θα πάψει να "κυνηγά" τις τιμές της βενζίνης και θα εστιάσει στη μείωση του ισολογισμού της των $6,5 τρισ., ελπίζοντας ότι η αξιοπιστία και η τεχνολογική πρόοδος θα συγκρατήσουν την οικονομία όρθια, ακόμα και αν οι πύραυλοι συνεχίσουν να πέφτουν στη Μέση Ανατολή.