Ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly, Ντέιβ Ρικς, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Financial Times ότι «η Βρετανία είναι πιθανώς η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις τιμές των φαρμάκων», εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίδρασης από φαρμακευτικούς «κολοσσούς», όπως η Merck και η AstraZeneca, οι οποίοι έχουν αναστείλει ή μειώσει τις επενδύσεις τους στη Βρετανία λόγω του δύσκολου περιβάλλοντος.

Ο Ρικς δήλωσε ότι η Βρετανία θα χάσει νέα φάρμακα αν δεν αυξήσει τις τιμές και δεν καταργήσει ένα πρόγραμμα εκπτώσεων που απαιτεί από τις εταιρείες να συνεισφέρουν ένα μέρος των εσόδων τους από φάρμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο κρατικό NHS.

Το πρόγραμμα εκπτώσεων VPAG - μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης, του NHS και της φαρμακευτικής βιομηχανίας - έχει ως στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς, τη διαχείριση των δαπανών του NHS για φάρμακα και την υποστήριξη της βιομηχανίας των βιοεπιστημών.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για το πρόγραμμα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Το υπουργείο Υγείας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Η Βρετανία μας χρεώνει για τη δική μας επιτυχία», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Lilly

«Tο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει λιγότερα για τα φάρμακα από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, δήλωσε ο Ricks, μιλώντας στους FT: «Εκτός αν αυτό αλλάξει, δεν νομίζω ότι θα δουν πολλά νέα φάρμακα και δεν νομίζω ότι θα δουν πολλές επενδύσεις».

«Αυτή είναι η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αντιδρούμε σε αυτές τις επιλογές», είπε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «θα ήθελε να απαλλαγεί από το πρόγραμμα ανάκτησης που ονομάζεται VPAG... το οποίο μας χρεώνει για τη δική μας επιτυχία».

Σε απάντηση, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία για να επιτύχει τον στόχο της να καταστήσει «το Ηνωμένο Βασίλειο τον προτιμώμενο προορισμό για επενδύσεις εταιρειών βιοεπιστημών», προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτή σε μελλοντική συνεργασία.

Τον Αύγουστο, η αμερικανική Lilly ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή των αποστολών στο Ηνωμένο Βασίλειο του φαρμάκου Mounjaro για την απώλεια βάρους, ενόψει μιας νέας αύξησης της τιμής έως και 170% για τη θεραπεία.

Αυτό το μήνα, η Merck ανακοίνωσε ότι καταργεί τις ερευνητικές της δραστηριότητες στο Λονδίνο, επικαλούμενη ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ η AstraZeneca ανέστειλε μια προγραμματισμένη επένδυση 200 εκατομμυρίων λιρών στο ερευνητικό της κέντρο στο Κέιμπριτζ.