Βρετανία: Υποχωρεί η στερλίνα λόγω αυξημένης ανεργίας και επιβράδυνσης των μισθών
Βρετανία: Υποχωρεί η στερλίνα λόγω αυξημένης ανεργίας και επιβράδυνσης των μισθών

17/02/2026 • 10:31
Η στερλίνα σημείωσε πτώση την Τρίτη, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία ανήλθε σε υψηλό πενταετίας τον Δεκέμβριο, ενώ η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ενδεχομένως τα επιχειρήματα υπέρ περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Η εικόνα στις αγορές συναλλάγματος

Λίρα/Δολάριο: Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,55% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στα 1,3555$ (το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Φεβρουαρίου), ενώ πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων διαπραγματευόταν στα 1,3613$.

Λίρα/Ευρώ: Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,34% έναντι της λίρας, φτάνοντας στις 87,27 πένες.

Τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς εργασίας

Το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία αυξήθηκε στο 5,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, από 5,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από το 2020 και, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας COVID-19, το υψηλότερο ποσοστό από το 2015.

Όσον αφορά τις αποδοχές:

  • Η αύξηση των μισθών (χωρίς τα μπόνους) επιβραδύνθηκε στο 4,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, από 4,4% τον Νοέμβριο.
  • Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση των τακτικών αποδοχών —στοιχείο που παρακολουθεί στενά η BoE— επιβραδύνθηκε στο 3,4% από 3,6%.

Αναλύσεις και προβλέψεις

Ο Luke Bartholomew, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος της επενδυτικής Aberdeen, χαρακτήρισε την έκθεση ως «ακόμη μία ένδειξη αδυναμίας στην αγορά εργασίας». Σημείωσε πως η αδυναμία αυτή συμπιέζει την αύξηση των μισθών, γεγονός κρίσιμο για τις προοπτικές του πληθωρισμού. Ο ίδιος εκτιμά ότι υπάρχει σαφές επιχείρημα για νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Μαρτίου, με πρόβλεψη τα επιτόκια να πέσουν στο 3% αργότερα φέτος.

Το πλαίσιο της Νομισματικής Πολιτικής

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια στο 3,75% νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν υπέρ της μείωσης ήταν μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο, οδηγώντας τους εμπόρους σε αυξημένα στοιχήματα για περαιτέρω περικοπές.

Πληθωρισμός: Τα στοιχεία που αναμένονται την Τετάρτη προβλέπεται να δείξουν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3% για τον Ιανουάριο (από 3,4% τον Δεκέμβριο).

Στόχος: Η BoE αναμένει ο πληθωρισμός να υποχωρήσει κοντά στον στόχο του 2% τον Απρίλιο, επηρεαζόμενος από τις ρυθμιζόμενες τιμές ενέργειας και τα μέτρα του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου.

Παρά τη σημερινή πτώση, η λίρα παραμένει ενισχυμένη κατά περίπου 0,6% φέτος έναντι του δολαρίου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις απρόβλεπτες οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Trump στις ΗΠΑ και στην ελαφρώς καλύτερη των προβλέψεων απόδοση της βρετανικής οικονομίας.

