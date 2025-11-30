Βρετανία: Η ΥΠΟΙΚ Ριβς υποστηρίζει πως δεν παρείχε παραπλανητικές αναφορές για τα δημοσιονομικά

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, αρνήθηκε την Κυριακή ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τις επίσημες προβλέψεις πριν από τον προϋπολογισμό αυτού του μήνα, λέγοντας ότι ήταν ειλικρινής σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός μεγαλύτερου δημοσιονομικού αποθέματος.

Σε ομιλία της στις 4 Νοεμβρίου, η Ριβς φάνηκε να θέτει τις βάσεις για να αθετήσει την υπόσχεση του Εργατικού Κόμματος προς τους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές του 2024 και να αυξήσει τους συντελεστές φόρου εισοδήματος, επικαλούμενη μια «αδύναμη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί» απόδοση της παραγωγικότητας.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο επικεφαλής της βρετανικής αρχής εποπτείας του προϋπολογισμού (OBR) ανέφερε ότι είχε προηγουμένως παράσχει στην κυβέρνηση προβλέψεις που έδειχναν ότι η μείωση της παραγωγικότητας αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πραγματικών μισθών και του πληθωρισμού - κάτι που η Ριβς δεν ανέφερε.

Οι εμπιστευτικές προβλέψεις που παρέχονται στην Ριβς από το OBR πριν από την ομιλία της στις 4 Νοεμβρίου έδειξαν ότι θα εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της με περιθώριο 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δημοσιονομικά μέτρα ή η αναστροφή των περικοπών στις κοινωνικές παροχές νωρίτερα μέσα στο έτος.

Την Κυριακή, η Ριβς δήλωσε στο Sky News ότι η ενίσχυση αυτού του αποθέματος - το οποίο θα ήταν πολύ μικρό σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα - ήταν το κύριο μέλημά της, το οποίο την υποχρέωνε να μεταφέρει ένα σκληρό μήνυμα στο κοινό.

«Το πλεόνασμα των 4 δισεκατομμυρίων λιρών δεν ήταν αρκετό. Το περιθώριο δεν θα ήταν αρκετό και δεν θα έδινε στην Τράπεζα της Αγγλίας χώρο για να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια» ανέφερε η ΥΠΟΙΚ της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ.