Βρετανία: Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη το γ' τρίμηνο - Αύξηση 0,1%

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μικρή αύξηση 0,1% το γ' τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αυξηθεί κατά 0,2% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση 0,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά από μηδενική ανάπτυξη τον Αύγουστο (η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 0,1% αύξηση στα προηγούμενα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται πριν από τον πολυαναμενόμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό της βρετανικής κυβέρνησης στις 26 Νοεμβρίου, κατά τον οποίο η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει νέες αυξήσεις φόρων προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Στην πιο πρόσφατη συνεδρίασή της την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα ανέβαλε τη μείωση των επιτοκίων, με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, να δηλώνει στο CNBC ότι ο ίδιος και η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της τράπεζας ήθελαν να δουν μια άλλη σειρά στοιχείων για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας πριν προβούν σε ενέργειες.