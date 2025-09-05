Βρετανία: «Ανθεκτικότητα» των λιανικών πωλήσεων για τον Ιούλιο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS).

Οι γενικές λιανικές πωλήσεις σε μηνιαίο επίπεδο παρουσίασαν άνοδο 0,6% έναντι συρρίκνωσης 0,2% τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,2%.

Σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκαν 1,1% έναντι εκτίμησης των αναλυτών για άνοδο 1,3%.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν μία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ιουλίου, τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, θα δείξουν επιβράδυνση μετά την απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη που σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, εν μέρει λόγω των αυξημένων δημόσιων δαπανών.

Τον περασμένο μήνα, το British Retail Consortium ανέφερε ότι οι δαπάνες των μελών του, κυρίως μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, αυξήθηκαν κατά 2,5% σε μετρητά τον Ιούλιο, ωθούμενες από τις αυξημένες δαπάνες για τρόφιμα και καλοκαιρινά ρούχα κατά τη διάρκεια του πέμπτου θερμότερου Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, αφού λήφθηκαν υπόψη οι υψηλότερες τιμές, ιδίως για τα τρόφιμα, αυτό αντιστοιχούσε σε μείωση του όγκου των αγορών.