Βουτιά στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την απόσυρση του σχεδίου αύξησης φόρου εισοδήματος

Οι βρετανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (gilts) εκτινάχθηκαν μετά από πληροφορίες ότι η βρετανική κυβέρνηση εγκατέλειψε σχέδια για αύξηση του φόρου εισοδήματος στον επερχόμενο προϋπολογισμό, παρότι οι αγορές κατέγραψαν τελικά μικρά εβδομαδιαία κέρδη.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,1%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 9 Απριλίου, όταν οι παγκόσμιες αγορές είχαν κλυδωνιστεί από τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για δασμούς. Παρά τη διόρθωση, ο δείκτης ενισχύθηκε 0,2% σε εβδομαδιαία βάση.

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE 250 υποχώρησε 0,8%, αλλά και αυτός έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,2%.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε την Παρασκευή ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εγκατέλειψε σχέδια για αύξηση του φόρου εισοδήματος στον προϋπολογισμό αυτού του μήνα - εξέλιξη που ανησύχησε τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν αυξήσεις προκειμένου να καλυφθεί το αναμενόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Οι αγορές σημείωσαν απότομη πτώση μετά την αρχική αποκάλυψη των Financial Times, ενώ ανέκαμψαν μερικώς αργότερα, όταν άλλα μέσα - μεταξύ των οποίων και το Reuters - επικαλέστηκαν πηγές που έλεγαν ότι αναβαθμισμένες δημοσιονομικές προβλέψεις επηρέασαν την απόφαση.

Η απόδοση των δεκαετών βρετανικών ομολόγων (gilts) κατευθυνόταν προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούλιο, ενώ η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,3%.

Οι απώλειες στο χρηματιστήριο ήταν γενικευμένες, με επικεφαλής τον κλάδο των τραπεζών, που σημείωσε πτώση 2,2%.

Οι μεταλλευτικές εταιρείες πολύτιμων μετάλλων κατρακύλησαν κατά 2,4%, καθώς οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν.

Το διεθνές κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά από δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες θόλωσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και οι ανησυχίες για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν τη νευρικότητα των επενδυτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κλάδος ακινήτων υποχώρησε κατά 2,2%, με την εμπορική εταιρεία ακινήτων Land Securities να καταγράφει πτώση 5,2%, ύστερα από την ανακοίνωση μείωσης των αποτιμήσεων ακινήτων στο πρώτο μισό του οικονομικού έτους.

Η Melrose Industries, μητρική της GKN Aerospace, υποχώρησε 1,2%, αφού διατήρησε την ετήσια πρόβλεψη κερδοφορίας.

Σε μια σπάνια θετική νότα, οι μετοχές της ξενοδοχειακής εταιρείας PPHE Hotel Group εκτινάχθηκαν 16,3% έπειτα από πληροφορίες ότι βασικοί επενδυτές εξετάζουν την πώληση συμμετοχής.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ρυθμιστικές αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής στις κεφαλαιαγορές, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κλάδου σχετικά με τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων μέσω μετοχών και χρέους.