BofA: Οι χορηγήσεις δανείων από τις τράπεζες της Κίνας «στέλνουν προειδοποιητικά σήματα» για την οικονομία

Τα νέα δάνεια που προσφέρθηκαν από τις κινεζικές τράπεζες μειώθηκαν τον Οκτώβριο σε μηνιαίο επίπεδο, σηματοδοτώντας ότι τα νοικοκυριά και οι εταιρείες της χώρας είναι επιφυλακτικά όσον αφορά τη λήψη δανείων σε μια περίοδο υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας και παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Οι τράπεζες χορήγησαν 220 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 30,9 δισεκατομμύρια δολάρια), σε νέα δάνεια τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με 1,29 τρισεκατομμύρια γουάν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας που αναφέρθηκαν από το Reuters. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι το ποσό θα ανέλθει σε 500 δισεκατομμύρια γιουάν, μετά την εξασθένιση της ώθησης από εποχιακούς παράγοντες.

Οι αναλυτές έχουν υποδείξει ότι η προσπάθεια της κινεζικής κυβέρνησης να εφαρμόσει χρηματοοικονομικά εργαλεία αξίας 500 δισεκατομμυρίων γουάν δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, ενώ η πρόσφατη εμπορική εκεχειρία μεταξύ Πεκίνου και ΗΠΑ φαίνεται να προσφέρει μόνο μια οριακή ώθηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η υποτονική καταναλωτική δαπάνη και η παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων έχουν επιβαρύνει την οικονομία της Κίνας τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας εκκλήσεις προς τους Κινέζους αξιωματούχους να παρέμβουν με μέτρα στήριξης.

Σε σημείωμα, αναλυτές της BofA επισήμαναν ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δήλωσε ότι οι εμπορικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές ομολόγων αντί να χορηγούν δάνεια, προσθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα «υιοθετεί όλο και περισσότερο την επαναχρηματοδότηση για την κατανομή της βασικής νομισματικής βάσης».

«Αυτό θα μπορούσε να στρεβλώνει τα νομισματικά μεγέθη και να εξηγεί [...] την ασθενέστερη αύξηση της προσφοράς χρήματος M2 και την υψηλότερη αύξηση του M1».

Η προσφορά χρήματος M1 περιλαμβάνει τις πιο ρευστές μορφές χρήματος, όπως τα φυσικά νομίσματα και οι καταθέσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Το M2 είναι ένα ευρύτερο μέτρο που περιλαμβάνει όλο το M1 συν λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμιακές καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.

Οι αναλυτές της BofA υποστήριξαν ότι τα νομισματικά μεγέθη της Κίνας «στέλνουν προειδοποιητικά σήματα» που θυμίζουν «παρελθόντα επεισόδια υπερβολικής ρευστότητας και αδύναμης νομισματικής μετάδοσης», συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και κατά τη διάρκεια των αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συσσωρεύουν κεφάλαια σε καταθέσεις όψεως, ενώ η δημιουργία πιστώσεων και οι προθεσμιακές καταθέσεις σταματούν εν μέσω ανησυχιών για αποπληθωρισμό», ανέφεραν.

Όσον αφορά τις μετοχές, η αύξηση του M1 σε σχέση με το M2 συσχετίζεται με εκροές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η εγχώρια ρευστότητα της Κίνας αναζητά υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου στο Χονγκ Κονγκ, ανέφεραν οι αναλυτές. Οι εκροές χαρτοφυλακίου έφτασαν το ρεκόρ των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, σημείωσαν.