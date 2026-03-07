Investing, Reuters

Οι χρηματιστές προχώρησαν την περασμένη εβδομάδα σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχικών θέσεων, με επίκεντρο τον S&P 500 και τον Nasdaq, καθώς τα συστηματικά χαρτοφυλάκια έσπευσαν να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο μετά την έξαρση της μεταβλητότητας, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America Global Research.

Όπως επισημαίνει η BofA, οι χρηματιστές ξεκίνησαν την περίοδο με καθαρή θέση αγοράς περίπου 180 δισ. δολαρίων στις παγκόσμιες μετοχές. Ωστόσο, η ενεργοποίηση τεχνικών ορίων διακοπής ζημιών από τα trend-following μοντέλα οδήγησε σε ταχεία και εκτεταμένη απομόχλευση μέσα σε λίγες ημέρες.

Η πρώτη φάση των πωλήσεων καταγράφηκε κυρίως στις ευρωπαϊκές και στις αναδυόμενες αγορές, προτού η πίεση μεταφερθεί στις αμερικανικές μετοχές. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα μοντέλα δείχνουν πλέον σημαντική απομείωση θέσεων τόσο στον S&P 500 όσο και στον Nasdaq.

Η «συνολική τοποθέτηση έχει πλέον εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει η BofA, σημειώνοντας ότι στις δύο βασικές αμερικανικές αγορές έχει απομείνει μόνο περιορισμένη καθαρή θέση αγοράς, η οποία διακρατείται κυρίως από βραδύτερες, πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές ακολούθησης τάσης.

Αντίθετα, τα πιο βραχυπρόθεσμα μοντέλα των Συμβούλων Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, που ανταποκρίνονται ταχύτερα στις κινήσεις των τιμών, εκτιμάται ότι πέρασαν ήδη σε καθαρές short θέσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, αν και το ειδικό τους βάρος στα υπό διαχείριση κεφάλαια παραμένει μικρότερο.

Παρά τη βίαιη απομείωση της έκθεσης, η BofA εκτιμά ότι οι συστηματικές ροές πλησιάζουν πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, με την εικόνα να γίνεται αμφίπλευρη για την επόμενη φάση της αγοράς.

Σε περίπτωση ανάκαμψης των χρηματιστηρίων, οι Σύμβουλοι Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων θα μπορούσαν να επανέλθουν γρήγορα σε αγορές, καθώς τα πιο μακροπρόθεσμα σήματα τάσης παραμένουν συνολικά θετικά. Αντίθετα, ένα νέο πτωτικό σκέλος θα μπορούσε να πυροδοτήσει πρόσθετες ρευστοποιήσεις, καθώς ακόμη και τα πιο αργά μοντέλα θα αναγκαστούν να περιορίσουν και τις εναπομείνασες long θέσεις τους.

Για την επόμενη εβδομάδα, η BofA εκτιμά ότι οι συστηματικές στρατηγικές ενδέχεται:

να προχωρήσουν σε πωλήσεις περίπου 62 δισ. δολαρίων σε μετοχές αν οι αγορές κινηθούν πτωτικά,

να πουλήσουν περίπου 14 δισ. δολάρια αν η αγορά παραμείνει στάσιμη,

ή να επιστρέψουν σε αγορές ύψους περίπου 87 δισ. δολαρίων σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η ισχυρή άνοδος στα εμπορεύματα λειτούργησε αντισταθμιστικά για μέρος των απωλειών των trend-following funds. Ιδίως το αργό πετρέλαιο κατέγραψε απότομη άνοδο, φέρνοντας τους χρηματιστές κοντά στις μεγαλύτερες καθαρές long θέσεις τους στο πετρέλαιο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση αυτών των τοποθετήσεων τις επόμενες ημέρες.

Στον αντίποδα, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου οδήγησαν σε περιορισμό long θέσεων στα Treasury futures, αλλά και σε απομόχλευση σε αγορές συναλλάγματος, όπως στο μεξικανικό πέσο και στη βρετανική λίρα.

Τέλος, η BofA προειδοποιεί ότι και η αγορά παραγώγων μπορεί να εντείνει τις κινήσεις των βασικών δεικτών. Καθώς το gamma στα options του S&P 500 γίνεται ολοένα πιο αρνητικό, μία περαιτέρω υποχώρηση των μετοχών θα μπορούσε να προκαλέσει νέο γύρο πιέσεων μέσω αντισταθμιστικών ροών από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.