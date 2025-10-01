Πάβελ Ντούροφ
Bloomberg: Αυξήθηκαν κατά 20 δισ. δολάρια φέτος οι περιουσίες των Ρώσων μεγιστάνων
Bloomberg: Αυξήθηκαν κατά 20 δισ. δολάρια φέτος οι περιουσίες των Ρώσων μεγιστάνων

01/10/2025 • 14:53
01/10/2025 • 14:53
Η περιουσία των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ρωσίας έχει αυξηθεί κατά 20,163 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg (Billionaires Index), ο οποίος υπολογίζεται με βάση την αξία των μετοχών των εταιρειών, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Σύμφωνα με τον Δείκτη, από την αρχή του έτους, ο συνιδρυτής της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, Πάβελ Ντούροφ, έχει κερδίσει 4,82 δισ. δολάρια, αυξάνοντας την καθαρή του περιουσία σε 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Άλισερ Ουσμάνοφ μέτοχος της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας, Metalloinvest, είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 3,22 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 16,4 δισ. δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της Severstal, Αλεξέι Μορντάσοφ, πρόσθεσε 3,41 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας την καθαρή του περιουσία στα 26,6 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της NLMK, Βλαντιμίρ Λίσιν, υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, με την καθαρή του περιουσία να μειώνεται κατά 3,17 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 22,7 δισ. δολάρια.

