Το βλέμμα της Wall Street στραμμένο στη Fed

Οι επενδυτές αναζητούν σαφήνεια την Τετάρτη για το πόσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιπλέκει τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Οι αξιωματούχοι της Fed υπεύθυνοι για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής θα συναντηθούν για πρώτη φορά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προκαλώντας την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου .

Την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τις οικονομικές της προβλέψεις και οι αξιωματούχοι θα αντιμετωπίσουν ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο του ενεργειακού σοκ στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Στις αγορές πλέον οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων είναι πιο συγκρατημένες μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Οι προσδοκίες αυτές μέχρι τώρα αποτελούσαν βασική πηγή αισιοδοξίας για την πορεία των μετοχών φέτος.

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα, αντιμέτωπες με μια ανανεωμένη απειλή πληθωρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν και το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν τις μειώσεις επιτοκίων ή ακόμη και να αυξήσουν τα επιτόκια.

Αλλαγές δεν αναμένονται άμεσα. Η Fed, η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσουν σταθερό το κόστος χρήματος καθώς αξιολογούν σε ποιο βαθμό η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους θα περάσει στις τιμές καταναλωτή και στην οικονομική ανάπτυξη.

Για αυτές αλλά και για τις άλλες 18 κεντρικές τράπεζες που επιβλέπουν περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας οικονομίας και ετοιμάζονται να καθορίσουν τη νομισματική τους πολιτική, οι κινήσεις θα είναι πιο προσεκτικές καθώς αναγνωρίζουν τον κίνδυνο ενός ακόμη πληθωριστικού σοκ.

Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, κάτι που οι αγορές δυσκολεύονται να εκτιμήσουν. Οι αγορές, ανήσυχες για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, έχουν δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα από τις διακυμάνσεις στις τιμές πετρελαίου και από την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη κίνηση του προέδρου Τραμπ.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση όταν ανακοινώσει την απόφαση της την Τετάρτη.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ είχε μειώσει τα επιτόκια πέρυσι για να στηρίξει την αγορά εργασίας αλλά διέκοψε τον κύκλο χαλάρωσης τον Ιανουάριο, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση και τον πληθωρισμό είχαν μειωθεί.

Η Fed θα δημοσιεύσει τις επικαιροποιημένες της προβλέψεις για τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας. Η συνέντευξη τύπου του προέδρου της Jerome Powell μπορεί να ρίξει φως στο πως αξιολογεί τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Για τον Powell θα είναι η προτελευταία συνεδρίαση πριν λήξει η θητεία του στο τιμόνι της Fed τον Μάιο.

Η επόμενη κίνηση στα επιτόκια ενδέχεται να μη γίνει πριν αναλάβει τα ηνία της Fed o υποψήφιος του προέδρου Τραμπ για τη θέση του προέδρου, ο Kevin Warsh.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες μπορούν να καθορίζουν τα επιτόκια αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Σίγουρα ελπίζουν η σύρραξη να λήξει σύντομα πριν τους φορτώσει ένα ακόμη πρόβλημα πληθωρισμού.