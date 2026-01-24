Η γεωπολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με την προοπτική επιβολής νέων δασμών από τις ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές χώρες είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου, παρόλο που η άμεση επίδραση στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με την Bernstein.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Bernstein ανέφερε ότι η είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμό 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για την αντίθεσή τους στις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία έχει ήδη επηρεάσει τις μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία επισήμανε τη μείωση κατά 2% των μετοχών της InterContinental Hotels Group που είναι εισηγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που η Δευτέρα ήταν αργία στις ΗΠΑ και δεν έχουν ανακοινωθεί δασμοί για αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία.

Η Bernstein ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις στον τομέα των ταξιδιών, καθώς τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν τα αγαθά και όχι τις υπηρεσίες. Οι μετοχές που καλύπτει έχουν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό από την πτώση που ακολούθησε την ανακοίνωση των δασμών τον Απρίλιο του 2025.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το investing, η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέφερε ότι ο κίνδυνος έγκειται πλέον στις δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως η οικονομική πίεση, η πολιτική κλιμάκωση και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον τομέα.

Στον οικονομικό τομέα, η Bernstein δήλωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ των επηρεαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών θα είναι μέτριος.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέφερε εκτιμήσεις που δείχνουν πτώση του ΑΕΠ κατά μέχρι 0,2%, με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής της στις εξαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό είναι λιγότερο βέβαιες, αλλά η Bernstein δήλωσε ότι είναι πιθανή η αύξηση της πληθωριστικής πίεσης.

Το χαρακτήρισε ως ένα μικρό εμπόδιο για τη ζήτηση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η ζήτηση για ταξίδια συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα, ενώ ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις διακριτικές δαπάνες.

Η Bernstein επισήμανε επίσης τις πιθανές επιπτώσεις για την αγορά ξενοδοχείων των ΗΠΑ, εάν οι δασμοί αυξήσουν το κόστος κατασκευής.