Ένα μπλακ άουτ στον μεγαλύτερο παγκοσμίως διαχειριστή χρηματιστηριακών συναλλαγών, την CME Group, την Παρασκευή σταμάτησε τη διαπραγμάτευση στη δημοφιλή πλατφόρμα συναλλάγματος καθώς και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που καλύπτουν συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα, κρατικά ομόλογα και μετοχές.

Η CME ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε ζήτημα ψύξης στα data centres της CyrusOne, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την επίλυσή του «στο άμεσο μέλλον», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές μέσω της CME:

Τα futures αποτελούν θεμέλιο στοιχείο των χρηματοπιστωτικών αγορών και χρησιμοποιούνται από διαπραγματευτές, κερδοσκόπους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντισταθμίσουν ή να διατηρήσουν θέσεις σε μια ευρεία γκάμα υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Ο μέσος ημερήσιος όγκος ανήλθε σε 26,3 εκατομμύρια συμβόλαια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την CME νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η CME προσφέρει futures και δικαιώματα προαίρεσης επί futures σε βασικά εμπορεύματα, επιτόκια, χρηματιστηριακούς δείκτες, ξένο συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα.

Σχηματίστηκε μέσω της συγχώνευσης σημαντικών αμερικανικών χρηματιστηρίων και πλέον λειτουργεί τέσσερις βασικούς φορείς: το Chicago Mercantile Exchange (CME), το Chicago Board of Trade (CBOT), το New York Mercantile Exchange (NYMEX) και το COMEX.

Η διαπραγμάτευση γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας CME Globex, η οποία προσφέρει σχεδόν 24ωρη πρόσβαση παγκοσμίως.

Επίδραση ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων:

Ενέργεια και καύσιμα

Η διακοπή επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές, «παγώνοντας» τα futures και τα options σε βασικά σημεία αναφοράς, όπως το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) του NYMEX, το φυσικό αέριο Henry Hub, τη βενζίνη RBOB και το πετρέλαιο θέρμανσης NY Harbor ULSD.

Σύμφωνα με την CME, το WTI Light Sweet Crude είναι το πιο ρευστό συμβόλαιο αργού πετρελαίου στον κόσμο - περισσότερα από 1 εκατομμύριο futures και options WTI διαπραγματεύονται καθημερινά. Η CME αναφέρει επίσης ότι περίπου 400.000 futures φυσικού αερίου Henry Hub αλλάζουν χέρια κάθε μέρα, ενώ τα futures NY Harbor ULSD αντιπροσωπεύουν πάνω από 180 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιων συναλλαγών.