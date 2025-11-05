Η έλευση του Νοεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της διαχειριστικής τακτοποίησης της χρήσης από τους θεσμικούς επενδυτές και την επιλογή των «νικητών» της επόμενης χρονιάς.

Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες από τα 9μηνα αποτελέσματα και οι κατευθύνσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στις κεφαλαιοποιήσεις των εισηγμένων.

Όσες εταιρείες δεν διαθέτουν τη δυναμική να συνεχίσουν ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προηγούμενες επιδόσεις βλέπουν τις θέσεις των επενδυτών να περιορίζονται, ενώ άλλες αποκτούν προβάδισμα στις επιλογές.

Το 2025 κάθε άλλο παρά χρηματιστηριακά αδιάφορο υπήρξε. Ήταν ένα έτος γενικευμένων αποδόσεων σχεδόν σε όλο το ταμπλό, και χρειαζόταν… αρκετή τύχη για να μη συμμετάσχει κανείς στο σημαντικότερο ράλι των τελευταίων 18 ετών.

Παρόμοιο φαινόμενο είχε σημειωθεί το 2019 (+49,5%), αλλά σε διαφορετικές συνθήκες αποτιμήσεων και βάθους αγοράς: Στον καλύτερο μήνα του 2019 οι συναλλαγές ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ ενώ στον χειρότερο μήνα του 2025 διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ.

Στο δίμηνο που απομένει για να κλείσει η χρήση, η αγορά στηρίζεται σε μια θετική παράδοση που ξεκινά από το 2019. Ο Νοέμβριος έχει παρουσιάσει σταθερά θετικές επιδόσεις με εξαίρεση το 2021, ενώ ο Δεκέμβριος έχει κλείσει ανοδικά για έξι συνεχόμενα έτη.

Παράλληλα, η φετινή δυσκολία διατήρησης των υψηλών αποτιμήσεων είναι και ένας από τους λόγους που το Χρηματιστήριο έχει κατορθώσει να φτάσει σε υψηλά 15ετίας.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να αποκοπούν μερίσματα αξίας 814 εκατ. ευρώ, με πιθανότητα περαιτέρω αύξησης καθώς ολοκληρώνονται οι εταιρικές ανακοινώσεις. Παρά το «χάντικαπ» των αποκοπών του καλοκαιριού και τη διανομή μερισμάτων ύψους 4,7 δισ. ευρώ, η αγορά δεν έδειξε κάμψη, κάτι που ενισχύει την ελκυστικότητα των προμερισμάτων και, συνολικά, των εισηγμένων εταιριών.

Οι αποδόσεις τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο στο ΧΑ

Από την άλλη πλευρά οι κεφαλαιοποιήσεις δεν είναι στη ζώνη του φθηνού ή έστω στη ζώνη της ευκαιρίας, υπάρχει αρκετή προσδοκία ενσωματωμένη κάνοντας πιο ευάλωτες τις μετοχές σε εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις.

Οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών που έρχονται, η έκβαση των εγχειρημάτων μεγέθυνσης (ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Ιντραλοτ κλπ) και η μετάβαση στο status των ανεπτυγμένων αγορών αποτελούν τους βραχυπρόθεσμους καταλύτες για το πάνω ράφι των εταιριών που κινούν τα νήματα στο ΧΑ.

Οι μη τραπεζικοί τίτλοι διαπραγματεύονται στις 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, με μέση μερισματική απόδοση 3,8% — επίπεδο που, αν και ικανοποιητικό, δεν προκαλεί τον επενδυτικό ενθουσιασμό του πρόσφατου παρελθόντος. Επιμέρους υπάρχουν διαφοροποιήσεις όχι όμως τέτοιες που να δίνουν ισχυρά εναύσματα αγορών.

Το δίμηνο που απομένει θα κινηθεί ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, η στατιστική θετικότητα του «Santa Rally» και η εταιρική δυναμική. Από την άλλη, οι αποτιμήσεις που αφήνουν περιορισμένα περιθώρια λάθους.

Στο τέλος αυτής της διαδρομής ξεκινά το 2026 — μια χρονιά που ενδέχεται να αποκτήσει και πολιτική διάσταση, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το πολιτικό ρίσκο θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα, καθώς η αγορά θα χρειαστεί να προεξοφλήσει όχι μόνο τα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και τη σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος. Και όσο να ναι η ελληνική αγορά έχει ευαίσθητα αισθητήρια σε τέτοιες περιόδους.