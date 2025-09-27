Ένα ενδεχόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ πλησιάζει, αλλά οι αγορές δεν έχουν λόγο να πανικοβληθούν.

Σύμφωνα με την Bank of America, η αναστάτωση θα είναι περιορισμένη, ακόμη και αν ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα χωρίς την έγκριση νομοσχεδίων χρηματοδότησης.

Το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει ούτε ένα μέτρο δαπανών, γεγονός που καθιστά ένα πλήρες «shutdown» πιο πιθανό από ένα μερικό.

Οι στοιχηματικές αγορές δίνουν πιθανότητες άνω του 65%. Ωστόσο, ιστορικά, οι επιπτώσεις στις αγορές είναι μικρές.

Προηγούμενα «shutdowns» μείωσαν το ΑΕΠ κατά μόλις 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε εβδομάδα, με την ανάπτυξη να ανακάμπτει συνήθως όταν οι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή πληρώνονται αναδρομικά. Οι βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν, όπως ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας και η Κοινωνική Ασφάλιση.

Το κύριο πρόβλημα είναι η διακοπή των επίσημων οικονομικών δεδομένων. Μια παρατεταμένη παύση θα αναγκάσει τη Fed να βασιστεί σε ιδιωτικές έρευνες λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίασή της στα τέλη Οκτωβρίου, κάνοντας τις αποφάσεις πολιτικής πιο αβέβαιες.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να προετοιμαστούν για μόνιμες περικοπές προσωπικού - όχι μόνο προσωρινές αναστολές εργασίας.

Αυτό θα μπορούσε να πλήξει την απασχόληση στην Ουάσινγκτον, όπου η τοπική αγορά εργασίας είναι ήδη πιο αδύναμη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Τυχόν παρατεταμένες απολύσεις θα καθιστούσαν πιο δύσκολη την ανάκαμψη της ανάπτυξης.

Οι αγορές είναι απίθανο να αντιδράσουν έντονα, καθώς τα προηγούμενα shutdowns ελάχιστα επηρέασαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ή το δολάριο. Οι μετοχές υποχώρησαν το 2018, αλλά αυτό οφειλόταν περισσότερο στη νομισματική σύσφιξη της Fed παρά στο δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Η Bank of America σημειώνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες συνήθως αντέχουν στα shutdowns, ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ανεπηρέαστο. Σε αντίθεση με τις μάχες για το όριο του χρέους, δεν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Bank of America δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι πολιτικός. Ένα ακόμη αδιέξοδο στον προϋπολογισμό ενισχύει την αντίληψη ενός δυσλειτουργικού δημοσιονομικού συστήματος.