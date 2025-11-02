Αυστραλία: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 «σκαρφάλωσαν» οι τιμές κατοικιών

Σε υψηλό άνω των 2 ετών έφτασαν για τον Οκτώβριο οι τιμές των κατοικιών στην Αυστραλία, καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων και οι κυβερνητικές πολιτικές τροφοδότησαν τη ζήτηση των αγοραστών.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Κυριακή επικαλούμενο σχετικά στοιχεία της εταιρείας Cotality, οι τιμές των κατοικιών σε μηνιαίο επίπεδο ενισχύθηκαν κατά 1,1%, με τη μέση αξία να διαμορφώνεται στα 872,538 δολάρια Αυστραλίας (556.975 δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιούνιο του 2023.

Η αύξηση ενίσχυσε τις ενδείξεις ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να μην είναι τόσο αυστηρές όσο πιστευόταν, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ανησυχεί για την αναζωπύρωση του πληθωρισμού.