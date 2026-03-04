Ασία: Κατάρρευση 12% στη Ν. Κορέα, ισχυρές απώλειες και στην Κίνα

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ασιατικές αγορές σημείωσαν απότομη πτώση την Τετάρτη, με τα χρηματιστήρια στη Ν. Κορέα να σημειώνουν «βουτιά» 12%, καθώς οι αυξημένες ανησυχίες για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και οι πληθωριστικές επιπτώσεις της απομακρύνουν τους traders από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ρίσκα.

Ο KOSPI επλήγη περισσότερο από αυτήν την τάση, με τον δείκτη να είναι επίσης ευάλωτος στο selloff μετά την καταγραφή υψηλής κερδοφορίας τους πρώτους δύο μήνες του 2026.

Οι κινεζικές αγορές υποχώρησαν αφού τα στοιχεία του δείκτη PMI παρουσίασαν μικτή εικόνα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Ο KOSPI της Ν. Κορέας είχε μακράν τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, υποχωρώντας έως και 12% και επεκτείνοντας τις μεγάλες απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, δέχτηκε πιέσεις από το μεγάλο selloff σε μεγάλες μετοχές κατασκευής τσιπ και αυτοκινήτων, με τις Samsung, SK Hynix Inc και Hyundai Motor να κατατάσσονται μεταξύ των μεγάλων χαμένων.

Η Samsung ειδικότερα δέχτηκε πλήγμα από μια έκθεση ότι η επερχόμενη εγκατάσταση τσιπ της εταιρείας στο Τέξας θα καθυστερήσει τη μαζική παραγωγή στο 2027 από τον προηγούμενο στόχο του 2026.

Οι ευρύτερες μετοχές τεχνολογίας στη Ν. Κορέα - οι οποίες οδήγησαν σε ένα κύμα αισιοδοξίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους δύο μήνες - επίσης υποχώρησαν απότομα, απομακρύροντας τον KOSPI από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθνκαν την περασμένη εβδομάδα.

Στην Κίνα οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite υποχώρησαν περισσότερο από 1% ο καθένας μετά από τα μικτά στοιχεία του δείκτη PMI για τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε σχεδόν κατά 3% λόγω των απωλειών στις τοπικά εισηγμένες κινεζικές μετοχές τεχνολογίας.

Τα επίσημα στοιχεία του κινεζικού PMI έδειξαν μια συνεχή συρρίκνωση τόσο στη μεταποιητική δραστηριότητα όσο και στις υπηρεσίες, με την ισχυρή ζήτηση για εξαγωγές να μην αντισταθμίζει την ασθενή τοπική κατανάλωση.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 2%, με τους επενδυτές να αναμένουν σε μεγάλο βαθμό να μην αναμένουν ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για το ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο.

Το ΑΕΠ έφτασε το 2,7%, υψηλό τριετίας στο δ’ τρίμηνο, χάρη στις σταθερές καταναλωτικές δαπάνες, τις κρατικές επενδύσεις και τη βελτίωση της παραγωγής από την πλευρά της προσφοράς.

Παρόλα αυτά, καταγράφηκαν ανησυχίες για τον ολοένα και πιο άκαμπτο πληθωρισμό της Αυστραλίας, με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας να αυξάνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά περίπου 4% έκαστος, από τις απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας και βιομηχανίας.

Η ανησυχία για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ήταν ένα βασικό βάρος στις ασιατικές αγορές, δεδομένου ότι αρκετές μεγάλες οικονομίες στην περιοχή είναι καθαροί εξαγωγείς αργού πετρελαίου. Οι αναταράξεις του εφοδιασμού και οι αυξήσεις των τιμών που προκύπτουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν αναμένεται να διαταράξουν την οικονομική ανάπτυξη, ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.