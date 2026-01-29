Apple: Κοντά στα 144 δισ. δολάρια τα έσοδα - Οι πωλήσεις των iPhone ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Ετήσια αύξηση 16% εμφάνισαν τα συνολικά έσοδα της Apple για τη χρήση του πρώτου οικονομικού τριμήνου, φτάνοντας τα 143,76 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο αμερικανικός τεχνολογικός «κολοσσός».

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν έσοδα 138,48 δισ. δολαρίων.

Η σειρά iPhone 17 της Apple συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων σε βασικές αγορές, μετριάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη στασιμότητα των πωλήσεων υλικού. Τα κινητά τηλέφωνα έτυχαν θερμής υποδοχής χάρη στις αναβαθμισμένες λειτουργίες της κάμερας και τις βελτιώσεις στην απόδοση, ενώ η Apple επωφελήθηκε επίσης από το κύμα αναβαθμίσεων από χρήστες που διατηρούσαν παλαιότερα μοντέλα.

Τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν στα 85,27 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 78,65 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Η Apple δήλωσε ότι οι πωλήσεις του iPhone σημείωσαν ρεκόρ σε κάθε γεωγραφικό τμήμα, υπογραμμίζοντας την ευρεία ζήτηση παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

«Η ζήτηση για iPhone ήταν απλά εκπληκτική, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 23% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο τρίμηνο στην ιστορία», δήλωσε o CEO της Apple, Τιμ Κουκ, μιλώντας στο Reuters.

Ο κατασκευαστής του iPhone ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα 143,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 138,48 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την LSEG. Ο Cook δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον μια εγκατεστημένη βάση 2,5 δισεκατομμυρίων συσκευών.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,84 δολάρια, ξεπερνώντας άνετα την πρόβλεψη των 2,67 δολαρίων.

Η Apple ανέφερε μικτά περιθώρια κέρδους 48,2% για το πρώτο τρίμηνο, πάνω από τις δικές της προβλέψεις και τις προσδοκίες των αναλυτών για 47,45%.

Οι πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 25,53 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ την εκτίμηση της Visible Alpha για 21,32 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Apple έχει αντιμετωπίσει πιέσεις στην Κίνα από τοπικούς ανταγωνιστές και ρυθμιστικές αρχές, αλλά ο Κουκ δήλωσε ότι το iPhone σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων στην περιοχή και ότι το iPhone 17 οδήγησε σε διψήφια αύξηση του αριθμού των χρηστών που μεταπήδησαν από συσκευές Android.

Μια αξιοσημείωτη απόκλιση σε σχέση με τις προσδοκίες της Wall Street παρατηρήθηκε στον τομέα των φορετών συσκευών, των οικιακών συσκευών και των αξεσουάρ της Apple, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 11,49 δισεκατομμύρια δολάρια, υπολείπονται των προσδοκιών των 12,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πέρυσι, η Apple κυκλοφόρησε ένα προϊόν με την ονομασία AirPods Pro 3, το οποίο μπορεί να μεταφράζει μεταξύ γλωσσών, και ο Κουκ ανέφερε ότι η ζήτηση για το νέο προϊόν αιφνιδίασε την Apple.

«Τα AirPods Pro 3 είχαν περιορισμένη προσφορά κατά τη διάρκεια του τριμήνου και πιστεύουμε ότι θα είχαμε σημειώσει ετήσια αύξηση αν δεν υπήρχαν περιορισμοί» ανέφερε ο Κουκ.

Τα έσοδα από τα Mac ανήλθαν σε 8,39 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 8,95 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πωλήσεις iPad αυξήθηκαν στα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 8,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στη σταθερή ζήτηση στον τομέα της εκπαίδευσης και τη συνεχιζόμενη έλξη για τα μοντέλα iPad Pro υψηλότερης τιμής.

Τα έσοδα από τον τομέα των υπηρεσιών, που περιλαμβάνει το Apple Music, το iCloud και άλλο λογισμικό, ανέβηκαν στο ρεκόρ των 30,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών για 30,07 δισεκατομμύρια δολάρια.