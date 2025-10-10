Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε απότομη πτώση αφού προηγουμένως είχε περιορίσει τα κέρδη του την Παρασκευή, καθώς το κλίμα στις αγορές δέχθηκε ισχυρό πλήγμα μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «μαζική αύξηση» των δασμών στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα, εν μέσω διαμάχης για τα σπάνια γαία.

Στις 12:44 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16:44 GMT), ο δείκτης-ορόσημο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,6%, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε 2,2%, και ο Dow Jones Industrial Average έπεσε κατά 504 μονάδες ή 1,1%.

Απειλή Τραμπ για αύξηση δασμών στην Κίνα· άνοδος μετοχών σπάνιων γαιών

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η διοίκησή του εξετάζει αντίμετρα κατά της Κίνας, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια «μαζική αύξηση» των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, αφού το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ.

«Ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αναγκαστώ να αντισταθμίσω οικονομικά την κίνησή τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Μία από τις πολιτικές που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλές άλλες αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά.»

Οι μετοχές εταιρειών σπάνιων γαιών, όπως οι USA Rare Earth Inc, MP Materials Corp και NioCorp Developments Ltd, σημείωσαν άνοδο, συνεχίζοντας πρόσφατα κέρδη που οφείλονται σε προσδοκίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα διατηρήσει το στρατηγικό της ενδιαφέρον στον κλάδο.

Επιπλέον, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακυρώσει τις επικείμενες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Οι μετοχές μεγάλων κινεζικών εταιρειών, όπως οι Alibaba Group Holdings, Baidu Inc και PDD Holdings, σημείωσαν σημαντικές απώλειες.



