Από το timing στο staying: Τρεις πυλώνες για τον επενδυτή

Στο προηγούμενο άρθρο μου για το «timing της αγοράς» που μπορείτε να το βρείτε εδώ, υπογράμμισα ότι η μεγαλύτερη αυταπάτη του επενδυτή είναι η ιδέα πως μπορεί να μαντέψει με ακρίβεια πότε πρέπει να μπει και πότε να βγει. Εκεί τόνισα:

«Απλά μένουμε μέσα στην αγορά! Μένουμε!»

Ένας αναγνώστης μου ζήτησε να αναπτύξω περισσότερο τι σημαίνει αυτό το «μένουμε» και πιο συγκεκριμένα να αναλύσω τα τρία στοιχεία που τότε συνοπτικά ανέφερα ως προϋπάρχοντα για την παραμονή μας στην αγορά δηλαδή,

Τη σωστή διαφοροποίηση

Τον επενδυτικό και οικονομικό μας σχεδιασμό.

Τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις

Ας αναπτύξω λοιπόν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους τρεις βασικούς πυλώνες.

1. Η σωστή διαφοροποίηση

Η διαφοροποίηση είναι το πρώτο και πιο ισχυρό εργαλείο που έχει ο επενδυτής. Δεν επενδύουμε όλα τα χρήματά μας σε μία μετοχή, σε έναν κλάδο ή σε μία χώρα. Αντίθετα, «απλώνουμε» τις τοποθετήσεις μας σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία:

Μετοχές μεγάλων και μικρών κεφαλαιοποιήσεων είτε μεμονωμένα είτε ακόμα καλύτερα μέσω των Etfs

Ομόλογα διαφορετικής διάρκειας και ποιότητας

Ακίνητα, εμπορεύματα ή και εναλλακτικές επενδύσεις

Γεωγραφική διασπορά σε διαφορετικές αγορές

Πρέπει εδώ να επισημάνω ότι η διαφοροποίηση δεν είναι απλά ποικιλία· είναι ασπίδα προστασίας. Μειώνει τον κίνδυνο και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις για σταθερή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Γιατί η αλήθεια είναι απλή: δεν ξέρουμε ποια αγορά θα υπεραποδώσει την επόμενη δεκαετία. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι με ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δεν θα χάσουμε το τρένο όταν ξεκινήσει!

2.Οικονομικός και επενδυτικός σχεδιασμός

Η παραμονή στην αγορά αποκτά νόημα μόνο αν υπάρχει σχέδιο. Ο σχεδιασμός λοιπόν περιλαμβάνει:

Τον καθορισμό στόχων (σύνταξη, σπουδές παιδιών, αγορά ακινήτου)

Τη χαρτογράφηση της οικονομικής μας κατάστασης (εισοδήματα, έξοδα, αποταμιεύσεις, δανεισμός). Έχω αναφερθεί στο παρελθόν για τις μικρές αλλαγές που μπορούν να μας κάνουν την μεγάλη διαφορά προς την οικονομική μας ευημερία.

Τον καθορισμό του επενδυτικού μας προφίλ (συντηρητικό, ισορροπημένο, επιθετικό)

Χωρίς αυτόν τον σχεδιασμό, η παραμονή στην αγορά μοιάζει περισσότερο με τυφλή επιμονή παρά με στρατηγική. Ο σχεδιασμός είναι που μας δίνει τη δύναμη να μένουμε ψύχραιμοι όταν οι αγορές περνούν περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

Και κάτι ακόμα: ο σχεδιασμός δεν είναι ποτέ «μια κι έξω». Οι συνθήκες αλλάζουν – στην αγορά, στην οικονομία, στη ζωή μας. Γι’ αυτό χρειάζεται συχνή αναθεώρηση!

3. Μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις

Οι αγορές βραχυπρόθεσμα κινούνται σαν εκκρεμές, αλλά μακροπρόθεσμα ακολουθούν την οικονομική ανάπτυξη. Όπως ανέφερα στο προηγούμενο άρθρο, αν ένας επενδυτής έχανε τις 10 καλύτερες ημέρες της αγοράς σε βάθος 20ετίας, η συνολική του απόδοση θα ήταν λιγότερη από τη μισή.

Αυτό είναι το τίμημα όσων προσπαθούν να κάνουν timing την αγορά. Αντίθετα, ο επενδυτής που παραμένει, με πειθαρχία, επιμονή και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αφήνει το χρόνο και τη δύναμη του ανατοκισμού να δουλέψουν για λογαριασμό του!

Συμπέρασμα

Νομίζω ότι γίνετε κατανοητό ότι το «μένουμε στην αγορά» δεν είναι ένα σύνθημα. Είναι στάση. Είναι η συνειδητή επιλογή να επενδύουμε με πειθαρχία, με διασπορά, με προσωπικό σχέδιο και με ορίζοντα χρόνου.

Ναι, οι διακυμάνσεις είναι δεδομένες. Θα έρθουν! Να είστε βέβαιοι! Όμως η ιστορία των αγορών, μας δείχνει ότι εκείνοι που είχαν υπομονή και συνέπεια, ήταν τελικά οι κερδισμένοι.

Η ερώτηση, λοιπόν, δεν είναι αν θα αντέξετε μια πτώση. Η ερώτηση είναι: θα αντέξετε να μείνετε αρκετά ώστε να δείτε την άνοδο;

*Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι Portfolio Manager, Financial Educator & Coach, Director InvestWise EE (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd)

Email: [email protected]

LinkedIn: Georgia Papadopoulou