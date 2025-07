Timing the Market: Η πιο ακριβή αυταπάτη του επενδυτή

«Να αγοράσω τώρα ή να περιμένω;»

«Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να πουλήσω; Όλα έχουν πάρει την ανιούσα!»

«Τον περυσινό Αύγουστο είχαμε καλή διόρθωση στον δείκτη Nikkei, λες να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο και αυτόν τον Αύγουστο;»

Δεν ξέρω, είναι η πιο ειλικρινής απάντηση που δίνω και θα δίνω στον οποιονδήποτε και αν ρωτήσει! Ναι, γνωρίζω ότι έχουμε την τάση να κάνουμε προβλέψεις και είναι ιδανικό να καταφέρουμε να βγούμε πριν από μία πτώση και να ξαναμπούμε λίγο πριν την άνοδο!! Αν όμως συμβεί αυτό είναι απλά τυχαίο.

Το «timing the market» — το να προβλέπεις δηλαδή πότε να μπεις και πότε να βγεις — είναι αδύνατο! Είναι ακατόρθωτο όχι μόνο για τους ερασιτέχνες αλλά και για τους επαγγελματίες επενδυτές.

Τι είναι το «Timing the Market»;

Περιμένεις την «κατάλληλη» στιγμή! Δηλαδή περιμένεις την ιδανική στιγμή για να βγεις και την επίσης ιδανικότερη στιγμή να ξαναμπείς! Επομένως, οι μαντικές σου ιδιότητες πρέπει να λειτουργήσουν δύο φορές. Στην είσοδο και στην έξοδο! Και πρέπει να είσαι τόσο καλός μάγος ώστε να βρεις την αγορά στα πιο χαμηλά της και στη συνέχεια να κλειδώσεις τα κέρδη σου στα πιο υψηλά! Και αν αποτύχεις; Πιο κάτω υποθετικός διάλογος με επενδυτή που «ξέρει»:

- Είναι κατάλληλη στιγμή να βγω.

- Πώς το ξέρεις;

- Είναι σίγουρο, το βλέπω στην τεχνική ανάλυση!

- Τι βλέπεις δηλαδή;

- Το RSI έχει πιάσει ταβάνι, οι κινητοί μέσοι διασταυρώθηκαν, και το κερί της Τετάρτης είχε ουρά!

- Μάλιστα… Και πέρυσι που βγήκες, τι έδειχνε το κερί;

- Πέρυσι αυτό φώναζε «διόρθωση»!

- Και μετά από αυτό η αγορά πήγε +15%

- Ναι, αλλά τότε ήταν εξαιρετικές συνθήκες.

- Και τώρα;

- Τώρα είναι... εξαιρετικές για πτώση. Το νιώθω.

Το ότι ο συγκεκριμένος διάλογος είναι υποθετικός δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις μεταξύ πελατών και χρηματιστών ή επενδυτικών συμβούλων.

Και ξέρετε κάτι; O timing investor ζει με αυτήν την ψευδαίσθηση. Ότι δηλαδή μπορεί να αποφύγει τη ζημιά και να πάρει όλο το upside της αγοράς. Αυτό όμως δεν είναι στρατηγική, είναι ψευδαίσθηση!

Και όσο ζει μέσα σε αυτήν, θα χάνει την ευκαιρία να είναι μέσα στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μυστικό.

«Time in the market beats timing the market».

Η αγορά δεν μας ειδοποιεί πριν ανεβεί

Ας το ξαναπούμε και εδώ παίρνοντας ως παράδειγμα τον δείκτη S&P 500 στις ΗΠΑ:

Έρευνες δείχνουν ότι αν ένας επενδυτής είχε χάσει τις 10 καλύτερες ημέρες της αγοράς τα τελευταία 20 χρόνια, η συνολική του απόδοση θα ήταν λιγότερη από τη μισή σε σχέση με κάποιον που απλώς έμεινε επενδυμένος όλο το διάστημα.

Και ποιο είναι το «παράδοξο»;

Οι καλύτερες μέρες στην αγορά συνήθως έρχονται λίγο μετά από τις χειρότερες. Δηλαδή:

Πουλάς στον πανικό → Χάνεις την επόμενη ανάκαμψη → Χάνεις και την απόδοση.

Γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε την πορεία της αγοράς;

Γιατί απλά υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Κρίσεις οικονομικές, γεωπολιτικές, νομισματική πολιτική, καταστροφές και άλλα πολλά δεν μας αφήνουν το περιθώριο των προβλέψεων.

Επιπλέον, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική μας διδάσκει ότι η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζει τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Ένας ακόμα λόγος που κάνει αδύνατη την πρόβλεψη.

H Πιο Σοφή Στρατηγική: Time *in* the Market

Θα αναρωτηθείτε εύλογα και τι κάνουμε;

Απλά μένουμε μέσα στην αγορά! Μένουμε! Έχοντας στο νου μας ,

Τη σωστή διαφοροποίηση

Τον επενδυτικό και οικονομικό μας σχεδιασμό.

Τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις

Όπως λέει και ο θρύλος των επενδύσεων Peter Lynch: «Πολλοί περισσότεροι επενδυτές έχουν χάσει χρήματα περιμένοντας τις διορθώσεις, παρά μέσα στις διορθώσεις».

Yπομονή – Πειθαρχία – Επιμονή

Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τις επενδύσεις, το ρίσκο δεν είναι οι διορθώσεις που αυτές θα έρθουν, σας διαβεβαιώνω! Το ρίσκο είναι η έξοδος από την αγορά τη λάθος στιγμή και βέβαια η αδυναμία επιστροφής. Διότι κάποιος με μεγάλη απώλεια δύσκολα αποφασίζει να επενδύσει πάλι.

Φωνές όπως, «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή» ή «βγες πριν είναι αργά», αγνοήστε τες!

Η επιτυχία δεν είναι θέμα στιγμής, αλλά διάρκειας.

Μην ψάχνετε την τέλεια στιγμή. Συνεχίστε το όμορφο ταξίδι των επενδύσεων χωρίς στάσεις!

*Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι Portfolio Manager, Financial Educator & Coach, Director InvestWise EE (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd)

Email: [email protected]

LinkedIn: Georgia Papadopoulou