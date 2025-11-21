Cenergy: Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Οι επιχειρηματικές επιδόσεις της Cenergy έχουν καταφέρει να εκπλήξουν φέτος ακόμα και τους πιο φανατικούς οπαδούς της εταιρείας. Το 2025 δεν είναι ένα μεταβατικό έτος ιστορικών επιδόσεων, είναι μια περίοδος που η εταιρεία έδειξε τις πραγματικές της δυνατότητες, εκμεταλλευόμενη το υψηλό ανεκτέλεστο, τη θετική συγκυρία για τον κλάδο, το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης και της χρηματοοικονομικής υγείας που έχει ο ισολογισμός της. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όμιλος, για δεύτερη φορά φέτος αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμηση για το που θα κινηθούν τα λειτουργικά κέρδη της χρήσης (335-350 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής 300-330 εκατ. ευρώ) με «κίνδυνο» να διαψευστεί εκ νέου στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης της 4ης Μαρτίου του 2026.

Στο σετ του εννεαμήνου δεν δίνονται πληροφορίες για τα επιμέρους μεγέθη των κλάδων καλωδίων και σωλήνων, ωστόσο, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η διατήρηση των περιθωρίων κερδοφορίας: Στο τρίτο τρίμηνο το μικτό περιθώριο διατηρείται στα επίπεδα ρεκόρ του 18%, στα προσαρμοσμένα EBITDA βελτιώνεται σε σχέση με πέρυσι κατά 55 μονάδες βάσης στο 17,1% και κλείνει για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε διψήφια επίπεδα στην περιοχή του 10% βελτιωμένο κατά 22 μονάδες βάσης παρά τις απώλειες από την υποχώρηση του δολαρίου που κόστισαν 6,5 εκατ. ευρώ στις συναλλαγματικές διαφορές.

Η άνεση επιλογών που δίνει το υψηλό ανεκτέλεστο έργων – 3,3 δισ. ευρώ – παρά την επιτάχυνση των πωλήσεων (πάνω από μισό δισ. σε κάθε τρίμηνο) καθώς και η μείωση του σταθερού κόστους ανά μονάδα παραγωγής βρίσκεται πίσω από τα βελτιωμένα περιθώρια. Αν τελικώς η καθοδήγηση στα αποτελέσματα του 2026 αφορά λειτουργικά κέρδη προς την περιοχή των 380-400 εκατ. ευρώ, τότε η Cenergy θα έχει φέρει 2 χρόνια νωρίτερα τους στόχους που είχε υποσχεθεί στο πλάνο της περυσινής Αύξησης Κεφαλαίου. Και όλα αυτά χωρίς να έχει ξεκινήσει η λειτουργία της υποσχόμενης μονάδας στις ΗΠΑ για την οποία αναμένεται ότι άμεσα θα ενισχύσει το τζίρο με 250-300 εκατ. ευρώ.

Στην τηλεδιάσκεψη η διοίκηση ανέφερε ότι η Hellenic Cables συμμετέχει σε σειρά σημαντικών διαγωνισμών για υπεράκτια και χερσαία καλώδια που διενεργούνται από μεγάλες εταιρείες, για τους οποίους αναμένεται λήψη αποφάσεων μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2026. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για υπεράκτια αιολικά έργα στην Ευρώπη παρουσίασε πρόσφατα επιβράδυνση, ωστόσο, πλέον μια σειρά σημαντικών έργων αναμένεται να προκηρυχθούν με αφετηρία έναν βασικό διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο για 5–6 GW τον Ιανουάριο του 2026, ενώ και άλλες χώρες ετοιμάζουν διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά της Ιταλίας για περίπου 1,5 GW.

Σε ότι αφορά τους χαλυβδοσωλήνες η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αρκετούς διαγωνισμούς για υπεράκτια έργα, με σημαντική κινητικότητα και στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω νέων ερευνών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για έργα CCS. Με βάση το υφιστάμενο ανεκτέλεστο έργων (περίπου 500 εκατ. ευρώ), οι πωλήσεις του 2026 αναμένεται να είναι παρόμοιες με του 2025, ωστόσο τα περιθώρια κερδοφορίας θα εξομαλυνθούν σε ακόμη υγιή επίπεδα γύρω στο 16%. Η επιβολή του φόρου CIBAM από τις αρχές του 2026 αναμένεται να «προστατεύσει» τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου σωλήνων.

Η κατασκευή του εργοστασίου καλωδίων στις ΗΠΑ προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2027, ενώ υψηλοί ρυθμοί αξιοποίησης και ουσιαστική συνεισφορά στα αποτελέσματα αναμένονται από το 2029. Τέλος, η διοίκηση αναμένει ότι η σχέση καθαρού δανεισμού / EBITDA στο τέλος του 2025 γύρω στο 1x, με πιθανές αποκλίσεις λόγω του χρονισμού των milestone payments, που μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε στο τέλος του έτους είτε στις αρχές του επόμενου.

Οι επιδόσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες: Η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο 56% και έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ανθεκτικές περιπτώσεις από τον βιομηχανικό κλάδο. Η αποτίμηση δεν είναι στην ζώνη της φθήνιας, ωστόσο, οι επιδόσεις της εταιρείας δημιουργούν συνεχώς χώρο για μια ανοδική αναθεώρηση της αξίας των μετοχών της. Το ΡΕ είναι στις 15 φορές ενώ η σχέση της επιχειρηματικής αξίας με τα λειτουργικά κέρδη βρίσκεται στις 10 φορές. Το μέρισμα πέρυσι ήταν 14 λεπτά, και αν διατηρηθούν οι ίδιες αναλογίες κατανομής των καθαρών κερδών, θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον 20 λεπτά για την χρήση του 2025. Τέλος, επισημαίνεται ότι από το κλείσιμο της ερχόμενης Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, η μετοχή θα ενταχθεί στην σύνθεση του MCSI Small Cap με εκτιμώμενες εισροές 800 χιλ. τεμαχίων.