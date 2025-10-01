Πριν από έναν χρόνο, η Moxion Power πτώχευσε, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα ηχηρών αποτυχιών στον χώρο της κλιματικής τεχνολογίας το 2024.

Παρά τα 110 εκατ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει για να αντικαταστήσει τις γεννήτριες ντίζελ σε φεστιβάλ και εργοτάξια, αναγκάστηκε να απολύσει πάνω από 400 εργαζομένους και να εκποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Σήμερα, ο συνιδρυτής της, Πολ Χούελσκαμπ, μαζί με πρώην στελέχη, επανέρχεται με τη νέα startup Anode Technology Company, που στοχεύει στον ίδιο χώρο με διαφορετική στρατηγική. Η εταιρεία εξασφάλισε 9 εκατ. δολάρια σε seed χρηματοδότηση, με επικεφαλής την Eclipse και τον Τζιτέν Μπελ, πρώην στέλεχος της Rivian, όπως αναφέρει το TechCrunch.

Ο Μπελ τονίζει ότι το πραγματικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των στόλων EV δεν είναι το κόστος των οχημάτων αλλά οι ελλείψεις στις υποδομές φόρτισης, οι οποίες συχνά καλύπτονται προσωρινά με γεννήτριες ντίζελ.

Η Anode σχεδιάζει να προσφέρει φορητές μπαταρίες μικρότερες και ευκολότερες στη μεταφορά από αυτές της Moxion, με ενσωματωμένο inverter για χρήση σε φόρτιση EV, εργοτάξια και ζωντανές εκδηλώσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους της παραδοτέας ενέργειας, αξιοποιώντας μικρότερο αποτύπωμα, βελτιστοποιημένη χρήση φορτηγών και AI για καλύτερη διαχείριση φόρτισης και διανομής.

Σε αντίθεση με τη Moxion, που επιχείρησε να κατασκευάζει μπαταρίες in-house, η Anode θα συνεργάζεται με contract manufacturers, μειώνοντας το λειτουργικό ρίσκο. Ο Χούελσκαμπ αναγνωρίζει ότι η προηγούμενη εμπειρία προσφέρει πολύτιμα διδάγματα, ενώ οι επενδυτές θεωρούν πως αυτό δίνει πλεονέκτημα στη νέα προσπάθεια.

Η Anode εστιάζει σε αγορές όπου οι σημερινές λύσεις βασίζονται σε δαπανηρές και αναποτελεσματικές γεννήτριες. Με κόστος φόρτισης 3–5 σεντς ανά κιλοβατώρα, η εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σταδιακά να προσεγγίσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου.