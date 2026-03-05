Ανοδικά οι ευρωπαϊκές μετοχές και οι αγορές εμπορευμάτων

Μεικτή είναι η εικόνα που παρατηρείται στις αγορές, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται με αρνητικά πρόσημαμε τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί .

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 0,27%. Άνοδο ακόμη καταγράφουν το Λονδίνο (FTSE 0,34%), η Φρανκφούρτη (DAX 0,18%), το Μιλάνο (FTSE MIB 0,29%) και το Παρίσι (CAC 0,25%)

Επίσης, το κλίμα έχει πληγεί από την ανησυχία ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρώπη, ασκώντας πίεση στην ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια.

Πάντως, ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για να αυξήσει η κεντρική τράπεζα τα επιτόκια της ως έχουν.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές αναμένουν επίσης τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων της ευρωζώνης για τον Ιανουάριο και τον δείκτη PMI κατασκευών του περασμένου μήνα.

Άνοδος στην Ασία

Νωρίτερα, οι ασιατικές αγορές σημείωσαν απότομη άνοδο με τον δείκτη KOSPI της Νότιας Κορέας να ανακάμπτει από τις μεγάλες απώλειες της Τετάρτης, με τα κέρδη της Wall Street να δίνουν ώθηση παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι κινεζικές αγορές σημείωσαν άνοδο αφού το Πεκίνο έθεσε έναν ελαφρώς ασθενέστερο στόχο ανάπτυξης για το 2026, αλλά δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με δημοσιονομικά κίνητρα.

Πιο αναλυτικά, ο KOSPI της Νότιας Κορέας είχε την καλύτερη απόδοση στην Ασία, ανακάμπτοντας έως και 12% από δύο ημέρες μεγάλων απωλειών για να κλείσει τελικά με άνοδο περίπου 10%.

Ο δείκτης ενισχύθηκε χάρη στους τομείς της κατασκευής τσιπ και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει την άνοδο του σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Samsung Electronics, της SK Hynix Inc και της Hyundai Motor– τρεις από τις μεγαλύτερες μετοχές στη Νότια Κορέα – σημείωσαν άνοδο μεταξύ 11% και 13%, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών τους.

Οι κινεζικές αγορές έκλεισαν με κέρδη καθώς το Πεκίνο έθεσε έναν πιο ήπιο στόχο ανάπτυξης και υπόσχεται τόνωση της οικονομίας.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite αυξήθηκαν κατά 1% και 0,64% αντίστοιχα, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε πιο ήπια κέρδη 0,3%.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 1,9% με τις μετοχές των τοπικών τραπεζών να ανακάμπτουν απότομα.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 0,4%, ωστόσο, τα μεγαλύτερα κέρδη στον ASX συγκρατήθηκαν από τις απώλειες σε μεγάλες μετοχές εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των BHP Group Ltd και Rio Tinto.

Ανοδικά πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3% την Πέμπτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην έκτη ημέρα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ενισχύοντας τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά από μια περιοχή που αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών αργού.

Τα συμβόλαια Brent με λήξη τον Μάιο ενισχύονταν κατά 1,81% στα 82,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωναν άνοδο 2,14% στα 76,26 δολάρια το βαρέλι.

Σταθερά ψηλά διατηρείται και σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου καθώς στις πρώτες συναλλαγές καταγράφει άνοδο 0,83% στα 50,32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο LNG στον κόσμο στο Κατάρ παραμένει εκτός λειτουργίας και τα Στενά του Ορμούζ είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστ'α, πυροδοτώντας φόβους για ένα μεγάλο σοκ εφοδιασμού.

Οι ευρωπαϊκές προμήθειες δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί άμεσα, καθώς οι αποστολές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο βρίσκονται ήδη καθ' οδόν, αλλά η ήπειρος παραμένει ευάλωτη με χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και μεγάλους όγκους που απαιτούνται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων αυτό το καλοκαίρι.

Ενίσχυση χρυσού και ασημιού

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ώθησε τους επενδυτές προς «ασφαλή καταφύγια», ενώ το πιο ήπιο δολάριο πρόσφερε πρόσθετη στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άνοδο 0,76%, διαμορφούμενη στα 5.174,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ό,τι αφορά το ασήμι, η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου κατέγραψε άνοδο κατά 1,35% στα 84,66 δολάρια ανά ουγγιά.