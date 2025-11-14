Αναλυτές BofA: Σε στασιμότητα μετοχές και crypto λόγω «φούσκας»

Οι ξένες εισροές σε αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παραμένουν ασυνήθιστα ισχυρές, φτάνοντας τα 134 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την Bank of America (BofA), ένα ρυθμό που υστερεί μόνο από τα 163 δισ. δολάρια που καταγράφηκαν το 2024.

Οι εβδομαδιαίες ροές ήταν ευρείας βάσης, με τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια να συγκεντρώνουν 18,7 δισ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα, τα μετοχικά 18,3 δισ.δολάρια, τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς 7,7 δισ.δολάρια, ο χρυσός 2,9 δισ. δολάρια και τα κρυπτονομίσματα 22 εκατ. δολάρια.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA, με επικεφαλής τον Michael Hartnett, υποστηρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως οι μετοχές και τα crypto, βρίσκονται σε στασιμότητα λόγω της «φούσκας των προσδοκιών», επισημαίνοντας μια αφήγηση της αγοράς που βασίζεται στην επιθετική πολιτική στήριξης.

Σημειώνουν ότι η κυβερνητική στήριξη δικαιολογείται όλο και περισσότερο για λόγους «εθνικής ασφάλειας» και ότι η Fed όχι μόνο μειώνει τα επιτόκια από τα υψηλά επίπεδα, αλλά επίσης «ετοιμάζεται να ξεκινήσει ποσοτική χαλάρωση (QE)» το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Επιπλέον, οι φορολογικές μειώσεις του επόμενου έτους αναμένεται να συνδυαστούν με επιταγές τόνωσης της οικονομίας ύψους 2.000 δολαρίων, ενισχύοντας το πολιτικό πλαίσιο που οδηγεί σε υψηλότερες προσδοκίες.

Ανά περιοχή, οι μετοχές των ΗΠΑ σημείωσαν την ένατη εβδομάδα εισροών ύψους 6,4 δισ. δολαρίων. Οι εισροές στην Ευρώπη επανήλθαν στα 800 εκατ. δολάρια, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών σημείωσαν την τρίτη εβδομάδα κερδών ύψους 5,4 δισ. δολαρίων, ενώ η Ιαπωνία κατέγραψε την πρώτη εκροή σε τρεις εβδομάδες και τη μεγαλύτερη σε πέντε εβδομάδες, ύψους 900 εκατ. δολαρίων.