Η μεταβλητότητα με τις μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street μπορεί να ενταθεί την εβδομάδα που έρχεται. Θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της αγοράς την Τετάρτη στα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia, της εταιρείας με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο.

Ο δείκτης αναφοράς S&P500 έκλεισε την εβδομάδα την Παρασκευή σχεδόν στα ίδια επίπεδα από την προηγούμενη μετά όμως από σκαμπανεβάσματα.

Τη δύναμη της αγοράς τις πρώτες τρεις ημέρες διαδέχτηκε το selloff της Πέμπτης καθώς κυριάρχησε η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων, για το αν η Fed θα προχωρήσει στην τρίτη μείωση φέτος τον επόμενο μήνα.

Το βαρόμετρο φόβου, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ανέβηκε σε υψηλό ενός μηνός την Παρασκευή με τα futures στους χρηματιστηριακούς δείκτες να υποχωρούν.

Με τα εξελιγμένα της τσιπ, η Nvidia υπήρξε σημείο αναφοράς στο αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ατμομηχανή που οδήγησε την άνοδο και άλλων μετοχών στον κλάδο τεχνολογίας που έχουν παρουσία στο χτίσιμο της υποδομής για την ευρύτερη χρήση της ΤΝ.

Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα της μετά το κλείσιμο της Τετάρτης θα είναι σημαντικά για τον κλάδο τεχνολογίας αλλά και για τη χρηματιστηριακή αγορά γενικότερα.

Αν η αγορά δεν δει τον ρυθμό ανάπτυξης που περιμένει από τη Nvidia ή το θετικό guidance για τις προοπτικές, είναι πολύ πιθανό να χτυπηθούν τα πονταρίσματα αυτά.

Η μετοχή της Nvidia απογειώθηκε γύρω στο 1.000% από τον Νοέμβριο του 2022, τότε που έκανε εμφάνιση το ChatGPT. Με φετινά κέρδη που υπερβαίνουν το 40% η εταιρεία είναι η πρώτη που ξεπέρασε το επίπεδο των $5 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο μήνα.

Με τέτοια βαρύτητα στην αγορά, η Nvidia επηρεάζει τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έχει βαρύτητα 8% στον S&P500 και γύρω στο 10% στον δείκτη Nasdaq 100.

Σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση 53,8% στα κέρδη ανά μετοχή σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο σε πωλήσεις $54,8 δισ.