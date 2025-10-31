Amazon και Αpple τα βάζουν με τις αρκούδες - Η επανεμφάνιση του «big short»

Αναίμακτη πέρασε η εβδομάδα των ανακοινώσεων των πέντε υπέροχων της Wall Street (φυσικά μέχρι το τέλος της συνεδρίασης πολλά μπορούν να συμβούν από ένα ανεπάντεχο τουίτ ή κάτι απρόσμενο).

Αν και την Πέμπτη η ανακοίνωση της Meta για αναζήτηση 25 δισ. δολαρίων για επενδύσεις γκρέμισε την μετοχή κατά 12% και έστειλε τον S&P 500 στις 6820 μονάδες ήρθαν χθες οι ανακοινώσεις των Apple και Amazon να γλυτώσουν την συνέχεια και να τα βάλουν στα ίσα με τις αρκούδες των αγορών, που κινδυνεύουν από νευρικό κλονισμό!

Ο Nikkei κάνει πάρτι

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, ο Nikkei σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας το μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος των τελευταίων τριών δεκαετιών, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο μετά από ισχυρές προβλέψεις πωλήσεων από την Amazon και την Apple.

Το ασθενέστερο γεν ώθησε επίσης τις μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες, μετά την πτώση του σε ιστορικό χαμηλό έναντι του ευρώ και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο έναντι του δολαρίου την Πέμπτη, αφού ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας διατήρησε επιφυλακτικό τόνο στη διατήρηση σταθερών επιτοκίων. Ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,1% στο υψηλό συνεδρίασης των 52.411,34 μονάδων, ένα ρεκόρ κορύφωσης που οδήγησε τα κέρδη του δείκτη για τον Οκτώβριο στο 16,6% - το μεγαλύτερο από τον Ιανουάριο του 1994.

Οι μετοχές του τομέα των τσιπ της Ιαπωνίας ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων. Η Socionext σημείωσε άνοδο σχεδόν 17%, ενώ η Advantest σημείωσε άνοδο 3,9%, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη κερδισμένη μετοχή του Nikkei σε όρους μονάδων δείκτη λόγω της μεγάλης βαρύτητάς της.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επίσης κέρδισαν, με την Hitachi να σημειώνει άνοδο 7,2%. Οι μετοχές τεχνολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο του αδιάκοπου ράλι του Nikkei τους τελευταίους μήνες, εντασσόμενες σε μια παγκόσμια ανάκαμψη των μετοχών που τροφοδοτείται από τις υψηλές προσδοκίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Amazon και Apple έσωσαν την Wall Street

Με τους επενδυτές απογοητευμένους από την Meta (που με κεφαλαιοποίηση 1,6 τρις ψάχνει 25 δις για επενδύσεις), την απόφαση της FED και την συνάντηση Τραμπ-ΣΙ, οι ταύροι βρήκαν(ήθελαν να βρουν),

για ακόμη μία φορά, στήριξη στις Apple και Amazon. Την Πέμπτη, η Amazon ανέφερε ότι τα έσοδά της από το cloud αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, βοηθώντας την εταιρεία να προβλέψει τριμηνιαίες πωλήσεις πάνω από τις εκτιμήσεις. Εν τω μεταξύ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, έδωσε προβλέψεις για τις πωλήσεις iPhone και τα συνολικά έσοδα του τριμήνου των γιορτών, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Η Goldman Sachs αναβαθμίζει τις δύο υπέροχες

Ως επακόλουθο και αναγκαίο/απαραίτητο για τη στήριξη των αγορών η Goldman Sachs, και όχι μόνο, προχώρησε σε νέες τιμές στόχους. Αύξησε την τιμή-στόχο της για την Apple στα 320,00 δολάρια από 279,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς. Η Goldman Sachs σημείωσε ότι η ζήτηση για iPhone ήταν «πολύ ισχυρή», με την απώλεια εσόδων να αποδίδεται σε περιορισμούς στην προσφορά και όχι σε προβλήματα ζήτησης.

Επίσης, ο οίκος επανέλαβε την αξιολόγηση «Αγορά» για την Amazon, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της από 275 δολάρια σε 290 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση περίπου 30% από την τρέχουσα τιμή των 222,86 δολαρίων. Η επενδυτική τράπεζα ανέφερε τις δυνατότητες της Amazon για ισχυρή αύξηση των σύνθετων εσόδων και επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου σε πολλά χρόνια, ακόμη και καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον εντυπωσιακό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης εσόδων 18% της Amazon τα τελευταία πέντε χρόνια και το υγιές περιθώριο μικτού κέρδους της 49,6%.

Ο αναλυτής της Goldman Sachs, Eric Sheridan, εντόπισε τρεις βασικούς παράγοντες που τοποθετούν την Amazon για μελλοντική υπεραπόδοση: τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ηλεκτρονικού εμπορίου από υψηλότερους όγκους σε ένα πιο αποτελεσματικό δίκτυο logistics, την κλιμάκωση της διαφημιστικής δραστηριότητας υψηλού περιθωρίου κέρδους και το όφελος της AWS από τις ανάγκες των εταιρικών πελατών με τους ωφελούμενους από τα παραγωγικά φόρτα εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η επανεμφάνιση του «Big Short»

Και ενώ οι αρκούδες βρίσκονται στα όρια του νευρικού κλονισμού, η επανεμφάνιση του Michael Burry, (διάσημος για την πρόβλεψη της κρίσης των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου του 2008), που επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη μετά από σχεδόν δύο χρόνια, πέρασε στα ψιλά, με μια αόριστη προειδοποίηση για τις φούσκες της αγοράς. Λογικό, καθώς από το 2020 εώς το 2022 έβλεπε κραχ! Το 2021 είχε επίσης σημάνει συναγερμό για μια μεγάλη κερδοσκοπική φούσκα στις μετοχές meme και τα κρυπτονομίσματα.

«Μερικές φορές, βλέπουμε φούσκες. Μερικές φορές, υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει γι' αυτό. Μερικές φορές, η μόνη νικηφόρα κίνηση είναι να μην παίζεις», δημοσίευσε ο Burry στο X, μαζί με μια εικόνα του ηθοποιού Christian Bale από την ταινία «The Big Short», όπου ο Burry υποδυόταν ο Bale. Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποια φούσκα αναφερόταν ο Burry.

Αν κρίνω από το παρελθόν, όπου είπε το «πουλήστε τα όλα τα πάντα φούσκα», μάλλον θα θέλει να πει το ίδιο αλλά φοβάται το αποτέλεσμα. Με τόσα που είδαν τα μάτια του! Ωστόσο, συμφωνώ με το τελευταίο που είπε και το θεωρώ ιδανικό για την περίοδο που διανύουμε και το έγραψα και στο χθεσινό μου άρθρο. «Ότι συμβεί από εδώ και στο εξής, θα με απασχολήσει(προσωπικά) μόνο ιστορικά και όχι επενδυτικά»!

Ωστόσο, οι θέσεις του Burry, μέσω του hedge fund του, Scion Asset Management, στους κινεζικούς γίγαντες του διαδικτύου Alibaba, JD.com και Baidu πιθανότατα του έδωσαν ισχυρές αποδόσεις, μετά από ένα εξαιρετικό ράλι στις κινεζικές τεχνολογικές μετοχές φέτος

Με το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ξεπερνάει τον ένα μήνα και να κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ μεταξύ 7 δισεκατομμυρίων και 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, (μειώνοντας έως και 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο τέταρτο τρίμηνο), το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι η οικονομία θα πληγεί ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης των ομοσπονδιακών δαπανών για αποζημιώσεις εργαζομένων, αγαθά και υπηρεσίες και επιδόματα κουπονιών τροφίμων για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

«Αν και το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ θα ανακτηθεί τελικά, το CBO εκτιμά ότι μεταξύ 7 δισεκατομμυρίων και 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα ανακτηθεί».

Με τις αγορές να περιμένουν τον γίγαντα NVDIA στις 19 Νοεμβρίου να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του, οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν ιδανικές για μια γρήγορη και απότομη διορθωτική κίνηση, που μπορεί να σταματήσει σε λογικά επίπεδα. Ωστόσο, με τον παραλογισμό του τελευταίου έτους κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τα πάντα. H επανεμφάνιση του Big Short έρχεται σε ένα κομβικό σημείο των αγορών. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε έναν αναλυτή που πέτυχε έστω οριακά την κρίση του 2008! Μήπως θα πετύχει οριακά και την επερχόμενη;