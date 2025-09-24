Allianz: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξαλείψει έως και το 20% των εισηγμένων εταιρειών

Η Τεχνητή Nοημοσύνη θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου «ψηφιακού δαρβινισμού» που θα είναι «πολύ, πολύ σκληρή» για τις εταιρείες που δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με την επικεφαλής επενδύσεων της Allianz Global Investors.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα απειλή και τεράστια ευκαιρία», δήλωσε η Βιρζινί Μαισονέβ στο Bloomberg την Τετάρτη. «Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια πρόβλεψη, αλλά το 15% έως 20% των εταιρειών που είναι εισηγμένες σήμερα ενδέχεται να μην υπάρχουν σε πέντε χρόνια».

Η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε μια τεράστια άνοδο για τους φαινομενικούς νικητές της αναδυόμενης τεχνολογίας, όπως η κατασκευάστρια εταιρία μικροεπεξεργαστών Nvidia η οποία έχει σημειώσει άνοδο 161% από την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI τον Νοέμβριο του 2022.

Έχει επίσης προκαλέσει φόβους ότι πολλές θέσεις εργασίας και βιομηχανίες θα καταστούν περιττές λόγω της τεχνολογίας.

Η Μαισονέβ θεωρεί ότι η AI θα καταστήσει πολλές εταιρείες περιττές, ενώ άλλες θα εξαγοραστούν, όπως δήλωσε στο πλαίσιο μιας συζήτησης για το παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο.