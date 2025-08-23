Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα μπορούσε να φθάσει το 250% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος χωρίς να ασκηθεί ανοδική πίεση στα επιτόκια, σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε στο μεγάλο συνέδριο που διοργανώνει η ομοσπονδιαή τράπεζα της χώρας (Fed), στο Τζάκσον Χολ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έκθεση αναφέρει πως «μέχρι να επιτευχθεί δημοσιονομική εξυγίανση, θα υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης περιουσιακών στοιχείων από τον γηράσκοντα πληθυσμό και της αυξανόμενης έκδοσης χρέους που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της σχετικής αύξησης των κρατικών δαπανών.

«Χωρίς σημαντικές προσαρμογές, η προσφορά χρέους θα ξεπεράσει τελικά τη ζήτηση, αναγκάζοντας τα επιτόκια να αυξηθούν. Σύμφωνα με τις βασικές μας προβλέψεις, είναι δυνατό να αυξηθεί το μακροπρόθεσμο χρέος στο 250% του ΑΕΠ χωρίς αύξηση των επιτοκίων» συμπληρώνεται στην έκθεση.

Το Bloomberg σημειώνει πως ο νόμος «One Big Beautiful Bill Act», που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων τον Ιούλιο, έχει πυροδοτήσει τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της αύξησης των επιπέδων χρέους και τον πιθανό αντίκτυπό τους στο κόστος δανεισμού. Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που κατέχεται από το κοινό ανήλθε σε περίπου 97% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, σε προβλέψεις που δημοσίευσε τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι αναμένει η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ να αυξηθεί στο 117% έως το τέλος του 2034. Μετά την ψήφιση του νόμου, εκτίμησε ότι η νομοθεσία θα αυξήσει τον αριθμό αυτό κατά 9,5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

Στο έγγραφο, οι συγγραφείς υιοθέτησαν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική.

«Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι, το 2.100, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διατηρήσουν ένα χρέος προς το ΑΕΠ της τάξης του 250% με τα ίδια επιτόκια που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 10% του ΑΕΠ ή και περισσότερο», ανέφεραν. «Όσο περισσότερο καθυστερεί αυτή η προσαρμογή, τόσο περισσότερο η προσφορά δημόσιου χρέους υπερβαίνει τη ζήτηση, καθιστώντας τελικά το δημόσιο χρέος μη βιώσιμο».