Αγορές: Το «ταμείο» του 2025

Τέτοια περίοδο πέρυσι οι περισσότεροι επενδυτές περίμεναν ότι το 2025 θα ήταν μια διαφορετική χρονιά με την επιστροφή του προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Λίγοι όμως είχαν προβλέψει τις έντονες συγκινήσεις που θα έφερνε.

Οι μετοχές παγκοσμίως κατάφεραν να ανακάμψουν μετά το κραχ της ᾽Μέρας Απελευθέρωσης᾽ όπως βάπτισε ο Τραμπ την ημέρα ανακοίνωσης του μπαράζ δασμών στις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Οι μετοχές κατάφεραν να προσθέσουν άλλο ένα 20% στην έκτη χρονιά διψήφιων αποδόσεων την τελευταία επταετἰα.

Ο χρυσός ήταν η μεγάλη έκπληξη. Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά του από το 1979. Αντίθετα, το δολάριο ΗΠΑ έχασε 10%, το πετρέλαιο σημείωσε απώλειες 17% ενώ τα χειρότερα ομόλογα junk στην κατηγορία ᾽σκουπιδιών᾽ απογειώθηκαν στις αγορές χρέους.

Οι ᾽Υπέροχες 7᾽ μετοχές των κολοσσών τεχνολογίας στη Wall Street έχασαν λίγο από τη λάμψη τους από τότε που η Nvidia, η αγαπημένη στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, έγινε η πρώτη εισηγμένη του κόσμου με κεφαλαιοποίηση στα $5 τρις τον Οκτώβριο ενώ στα κρυπτονομίσματα το bitcoin ξάφνιασε, χάνοντας το ένα τρίτο της αξίας του.

Οι αγορές ετοιμάζονται να αποχαιρετίσουν το 2025, μια χρονιά αλλαγών. Εκπλήξεων και μεγάλων κινήσεων που ήταν αλληλένδετες με τα ίδια σεισμικά ζητήματα, τον εμπορικό πόλεμο, τη γεωπολιτική και το χρέος.

Το ράλι του 60% των ευρωπαϊκών κατασκευαστών όπλων προκλήθηκε από τον Τραμπ. Τα σήματα που έστειλε ότι θα περιορίσει τη στρατιωτική προστασία της Ευρώπης ανάγκασε τις κυβερνήσεις της περιοχής και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να επανεξοπλιστούν.

Αυτό βοήθησε και τις μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέγραψαν την καλύτερη χρονιά τους από το 1997 ενώ και οι μετοχές της Νοτίου Κορέας εκτοξεύτηκαν 70%.

Τρεις μειώσεις επιτοκίων, η κριτική του Τραμπ κατά της Fed στις ΗΠΑ και οι ευρύτερες ανησυχίες για το χρέος επηρέασαν τις αγορές ομολόγων.

Το σχέδιο δαπανών στο “big, beautiful” νομοσχέδιο του Τραμπ οδήγησε την απόδοση του 30ετους κρατικού ομολόγου ΗΠΑ πάνω από το 5,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 τον Μάιο. Σήμερα έχει υποχωρήσει στο 4,8%, ωστόσο, το spread με τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμης διάρκειας ομολόγων προκαλεί νευρικότητα και πάλι.

Και στην Ιαπωνία η απόδοση των 30ετων ομολόγων έχει επιστρέψει κοντά στο υψηλό ρεκόρ παρόλο που η μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων με βάση τον δείκτη MOVE έχει πέσει σε χαμηλό τετραετίας και τα χρεόγραφα των αναδυόμενων αγορών είχαν την καλύτερη χρονιά τους από το 2009.

Το 2025 η απογείωση του χρυσού κατά 70% ήταν η μεγαλύτερη άνοδος του από το 1979 ενώ το ασήμι και η πλατίνα κέρδισαν επίσης με εντυπωσιακή απόδοση γύρω στο 130%.

Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου κατά 10% φέτος αφήνει το ευρώ ενισχυμένο κατά 14%, το ελβετικό φράγκο και τη σουηδική κορώνα με κέρδη 14,5% και 19% αντίστοιχα.

Η επαναπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει συμβάλει στο να εκτοξευτεί το ρούβλι κατά 36% αν και παραμένει αυστηρά περιορισμένο λόγω των κυρώσεων.