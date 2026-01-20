Αγορές: Πού θα χτυπήσουν στις ΗΠΑ οι ανταποδοτικοί δασμοί

Με τη Wall Street κλειστή τη Δευτέρα λόγω αργίας, οι ευρωπαϊκές μετοχές αντέδρασαν πτωτικά μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ να επιβάλλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιο του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Ο πανευρωπαϊκός μετοχικός δείκτης STOXX 600 έχανε 1,18% με τους περισσότερους κλάδους να χάνουν έδαφος. Οκτώ είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και μέλη του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών χτυπήθηκαν περισσότερο τη Δευτέρα με απώλειες 1,94%. Στο -2,45% η Volkswagen, στο -2,8% η Porsche με τη BMW να χάνει σχεδόν 3,07%.

Στον κλάδο παραγωγών ειδών πολυτελείας η LVMH έπεφτε 4,35%, η Hermes 3,15% και η Kering έχανε 3,9%.

Σύμφωνα με του strategists επενδυτικών τραπεζών όπως η JPMorgan και η Barclays, oι τελευταίες απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών αποτελούν βραχυπρόθεσμο κίνδυνο μόνο για τις ευρωπαϊκές μετοχές καθώς οι ευρύτερες προοπτικές όσον αφορά στην εταιρική κερδοφορία παραμένουν ισχυρές.

Μπορεί η κλιμάκωση των εντάσεων να προκαλέσει κατοχύρωση κερδών στις μετοχές, ωστόσο, δεν αναμένεται μεγαλύτερο selloff δεδομένων των προβλέψεων για ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη και χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

«Τα πρωτοσέλιδα μπορεί να αποτελέσουν μια δικαιολογία για μείωση της έκθεσης σε ρίσκο και να βαρύνουν το κλίμα για σύντομο χρονικό διάστημα, όμως, πιστεύουμε ότι το θεμελιώδες υπόβαθρο είναι εποικοδομητικό για τις μετοχές και περιμένουμε θετικά εταιρικά αποτελέσματα», σημειώνει σε έκθεση της η JPMorgan.

Στην Barclays εκτιμούν ότι οι κλάδοι που είναι εκτεθειμένοι στο εμπόριο, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι παραγωγοί ειδών πολυτελείας αλλά και οι τράπεζες και οι εταιρείες εξόρυξης είναι ευάλωτοι σε κατοχύρωση κερδών και σε ανατιμολόγηση του πριμ κινδύνου στο άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, η νοοτροπία TACO (Trump Always Chickens Out), δηλαδή ότι ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω, μπορεί να αποτρέψει μια επανάληψη του σφοδρού selloff που ακολούθησε την Ημέρα Απελευθέρωσης πέρυσι τον Απρίλιο, τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε το μπαράζ δασμών ταράζοντας τις αγορές,

Σύμφωνα με την Barclays, αν δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η όποια διόρθωση θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια καλή ευκαιρία για αγορές μεσοπρόθεσμα.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ έναντι των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του την 1η Φεβρουαρίου.

Το πακέτο της ΕΕ περιλαμβάνει δασμούς 25% σε αμερικανικά αεροσκάφη με την κατασκευάστρια Boeing να είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο. Τα αεροσκάφη της αντιστοιχούσαν στο μεγαλύτερο μέρος των 11 δις ευρώ που εισήγαγε η ΕΕ το 2024.

Πέρα από τα αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ουίσκι, σόγια, μοτοσυκλέτες Harley Davidson, τσιγάρα, τζιν, μηχανήματα, ιατρικός εξοπλισμός, χημικά, ηλεκτρικά και πλαστικά θα πληγούν επίσης.