Αγορές: Οι «κρυμμένες κατσαρίδες» και ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Μπορεί ό Dimon να μίλησε για κρυμμένες κατσαρίδες, αλλά κανένας δεν βλέπει τους «ελέφαντες» που κυκλοφορούν γύρω του! Οι αγορές προεξόφλησαν όπως κάνουν το τελευταίο διάστημα ότι όλα θα λυθούν και πάλι και το -3% του S&P 500 έγινε άνετα μια κίνηση προς νέα υψηλά! Τι πιο σίγουρο από το να αγοράζεις όταν ένα τουίτ ρίχνει την αγορά και την επόμενη ημέρα ένα δεύτερο την ανεβάζει.

Το θετικό για τις αγορές είναι το γεγονός ότι όλοι τρέμουν την κατάρρευση, (που θα έρθει έτσι κι αλλιώς) και βγαίνουν φουλ short! Όμως στη συνέχεια τρέχουν να κλείσουν θέσεις και οι δείκτες γράφουν νέα υψηλά. Ένα ωραίο κόλπο τακτικής, όταν έχεις τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Δηλαδή όταν παίζεις με σημαδεμένα χαρτιά! Και όλοι ξέρουμε ποιος μοιράζει την τράπουλα!

Η εβδομάδα που διανύουμε θα εξελιχθεί υπό τη συνεχιζόμενη σκιά του lockdown της κυβέρνησης, διατηρώντας τα επίσημα οικονομικά στοιχεία σπάνια και τους επενδυτές να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα κέρδη και τους ιδιωτικούς δείκτες για να μετρήσουν την δυναμική. Με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές, οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI της S&P Global της Παρασκευής θα αποκτήσουν πρόσθετη σημασία ως ο πιο άμεσος δείκτης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Η έκθεση πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου, η οποία έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό, αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς η κυβέρνηση πρέπει να οριστικοποιήσει τις προσαρμογές του κόστους ζωής για την Κοινωνική Ασφάλιση πριν από τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί σε περίπου 3,1%, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων εν μέσω κενών σε προσωπικό. Κάτι που βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς η FED θα προχωρήσει στα τυφλά!

Τα εταιρικά κέρδη κυριαρχούν, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των μεγάλων της Wall Street με τις GE Vernova, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX και Tesla να προσφέρουν πληροφορίες για την υγεία της βιομηχανικής παραγωγής, τις αμυντικές δαπάνες και τη ζήτηση των καταναλωτών. Στο τραπεζικό μέτωπο, οι Zions και Western Alliance θα παρακολουθούνται για τυχόν επιπτώσεις από τις ανανεωμένες ανησυχίες για την πίστωση, ενώ ο τεχνολογικός τομέας - με τις Netflix, IBM, Texas Instruments, Lam Research, Intel και SAP - θα παρέχει μια εκτίμηση για τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι μας έδειξαν οι τράπεζες

Τα αποτελέσματα των JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup και Goldman Sachs επιβεβαίωσαν μια οικονομία που εξακολουθεί να είναι ανθεκτική, αλλά τόνισαν τη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους και την επιβράδυνση της αύξησης των δανείων. Τα έσοδα από προμήθειες συνέχισαν να ενισχύουν την θετική εικόνα στο τρίμηνο, καθώς η επενδυτική τραπεζική ανέκαμψε. Πως ήταν δυνατόν να μην ανακάμψει με τέτοια εικόνα των αγορών και όταν το 70% του πλανήτη παίζει Wall Street! Η Wells Fargo εντυπωσίασε, η Citi κέρδισε έδαφος με την ανάκαμψή της και η Goldman υποχώρησε με την αποκόμιση κερδών παρά τα ισχυρά στοιχεία.

Το τρίτο τρίμηνο αποκάλυψε την πραγματική εικόνα της επόμενης ημέρας, με την δραστηριότητα στις συναλλαγές και στις κεφαλαιαγορές να παρέχουν μια ευπρόσδεκτη αντιστάθμιση στη συγκράτηση των εσόδων από τόκους, ειδικά για την Goldman και την JPMorgan, όπου τα έσοδα από τις χρηματαγορές αυξήθηκαν κατά 20-25% σε ετήσια βάση. Η δύναμη της Wells Fargo προήλθε από τη σταθερότητα και την πειθαρχημένη διαχείριση των πιστώσεων. Η ανάκαμψης της Citi έγινε με την πειθαρχία των εξόδων και τον έλεγχο των πιστώσεων. Η υποαπόδοση της Goldman στη μετοχή, αντανακλούσε τις αυξημένες προσδοκίες, καθώς τα τραπεζικά της αποτελέσματα απλώς δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν ένα +37% από την αρχή του έτους.

Συνολικά, η τετράδα των μεγάλων τραπεζών επιβεβαίωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ουσιαστικά υγιής: οι καταναλωτές ξοδεύουν, η πίστωση είναι σταθερή και η σύναψη συμφωνιών έχει επιστρέψει. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια, ο πληθωρισμός κόστους, η ομαλοποίηση των επιτοκίων και ο γεωπολιτικός θόρυβος αρχίζουν να δοκιμάζουν τα περιθώρια κέρδους και το κλίμα. Τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της Wage Reality της Resume Now ανέδειξαν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο. Το 73% των εργαζομένων στις ΗΠΑ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, πέρα από την κάλυψη των βασικών του αναγκών. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει πως το χρηματοοικονομικό άγχος έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις επηρεάζοντας την γενικότερη οικονομική ασφάλεια των πολιτών, την ψυχική τους υγεία, της εργασιακή τους απόδοση και φυσικά τις προσωπικές τους σχέσεις.

Η οικονομική αβεβαιότητα, ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος ζωής δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται εγκλωβισμένοι. Η εικόνα είναι χειρότερη στην Ε.Ε., καθώς πέρα από όλα αυτά υπάρχει και ο πόλεμος των δασμών και η γεωπολιτική ανησυχία, καθώς ο πραγματικός πόλεμος, (που τον ξορκίζουμε με αύξηση των αμυντικών δαπανών για να σώσουμε την οικονομία και τους δείκτες) είναι δίπλα μας.

Καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο του έτους με τις επιπτώσεις των δασμών να μην έχουν αποτυπωθεί ακόμη στις τιμές. Με τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων να στενεύουν επικίνδυνα. Τις εξαγωγικές οικονομίες της Ευρώπης και τις τράπεζες της να είναι οι πιο ευάλωτες σε περιόδους μετάδοσης μιας παγκόσμιας κρίσης. Με πολίτες που περιμένουν νέο κύμα αυξήσεων τιμών και επιβράδυνση στην ανάπτυξη, τα ισχυρά χέρια εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά οι προσδοκίες αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο κίνδυνο στις αγορές που ψάχνουν να βρουν τις «κατσαρίδες» και δεν βλέπουν ολόκληρο «ελέφαντα»!