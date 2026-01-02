Αγορές: Γρίφος για τη νέα χρονιά τα ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα έλαμψαν πέρυσι αλλά οι υψηλές αποδόσεις που έφερε το 2025 θα είναι δύσκολο να επαναληφθούν τη νέα χρονιά και μάλλον θα χάσουν ύψος.

Φέτος οι μειώσεις επιτοκίων της Fed, αλλά και η δυναμική της οικονομίας των ΗΠΑ βοήθησαν την αγορά των treasuries να καταγράψει την καλύτερη επίδοση της από το 2020. Η πιο συγκρατημένη νομισματική χαλάρωση της Fed που προβλέπεται το 2026 μπορεί να φρενάρει τη δυναμική αυτή.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα μείωσε το κόστος χρήματος κατά 75 μονάδες βάσης το 2025, τροφοδοτώντας το φετινό ράλι των κρατικών ομολόγων. Παράλληλα, η αντοχή της αμερικανικής οικονομίας και η δυνατή κερδοφορία των επιχειρήσεων κράτησε το πριμ απόδοσης των εταιρικών ομολόγων σε σχέση με τα κρατικά κοντά σε ιστορικά χαμηλά.

Σύμφωνα με τον δείκτη ομολόγων της Morningstar, η συνολική απόδοση στα χρεόγραφα με λήξη μεγαλύτερη του ενός έτους το 2025 ανήλθε γύρω στο 7,3% και ήταν η υψηλότερη από το 2020. Ο δείκτης περιλαμβάνει κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι οι συνθήκες το 2026 θα παραμείνουν παρόμοιες με τις φετινές αλλά οι συνολικές αποδόσεις δύσκολα θα ισοφαρίσουν τις φετινές.

Η Fed δεν αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια στον ίδιο βαθμό την επόμενη χρονιά και η αγορά τιμολογεί γύρω στις 60 μονάδες βάσης μειώσεων το 2026 όπως έχουν τα πράγματα.

Η απόδοση στα 10ετη ομόλογα ΗΠΑ, σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στον ιδιωτικό και κρατικό τομέα, έπεσε περισσότερο από 40 μονάδες βάσης φέτος στο 4,1%. Οι μειώσεις επιτοκίων και οι ανησυχίες για την εξασθένηση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ έδωσε καύσιμα στο ράλι της αγοράς.

Λίγοι περιμένουν επανάληψη το 2026 με πολλούς αναλυτές να ποντάρουν ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων θα παραμείνει γύρω στα τρέχοντα επίπεδα ή ίσως να αυξηθεί ελαφρώς μέχρι το τέλος του 2026.

Οι αναλυτές της JPMorgan βλέπουν την απόδοση του 10ετους treasury να κλείνει το 2026 στο 4,35% ενώ οι συνάδελφοι τους στη Bank of America στο 4,25%.

Το πριμ απόδοσης σε σχέση με τα κρατικά χρεόγραφα που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για να δανειστούν μέσω εταιρικών ομολόγων βρίσκεται γύρω στις 80 μονάδες βάσης, περίπου στο ίδιο επίπεδο που βρισκόταν στο ξεκίνημα της χρονιάς και κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1998.

Η συνολική απόδοση στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα αξιολόγησης investment grade με βάση τον δείκτη ICE της BofA ανήλθε στο 8% φέτος από 2,8% το 2024.

Στη JPMorgan βλέπουν το πριμ απόδοσης των εταιρικών ομολόγων να διευρύνεται στις 110 μονάδες βάσης την επόμενη χρονιά, εν μέρει λόγω των μεγαλύτερων εκδόσεων εταιρικού χρέους από τις επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας, και τη συνολική απόδοση να υποχωρεί στο 3%.