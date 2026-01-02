Αγορά συναλλάγματος: Το δολάριο ανακάμπτει, μετά από τα πολυετή χαμηλά του 2025

Απόπειρα ανάκαμψης προσπάθησε να κάνει το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος για την Παρασκευή, αφότου το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε για το 2025 τη χειρότερη ετήσια επίδοση του από το 2017.

Ο δείκτης δολαρίου (μετρά την αξία του δολαρίου σε σχέση με ένα «καλάθι» από ξένα νομίσματα, των κυριότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ) κινούνταν μετά από τις 18:00 της Παρασκευής -ώρα Ελλάδας- στις 97,96 μονάδες.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά οικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εκθέσεων για την αγορά εργασίας, προκειμένου να εκτιμήσουν την πορεία των επιτοκίων.

Η μείωση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων οικονομιών συνέβαλε στην απότομη άνοδο των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου, με εξαίρεση το ιαπωνικό γιεν.

Οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έπληξαν το δολάριο, και τα ζητήματα αυτά είναι πιθανό να παραμείνουν και το 2026.

Τα οικονομικά στοιχεία που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν μια σειρά εκθέσεων για την αγορά εργασίας, με αποκορύφωμα την έκθεση για τις μισθοδοσίες του δημοσίου την Παρασκευή, η οποία αναμένεται να δώσει μια εικόνα για την πιθανή πορεία των επιτοκίων της Fed.