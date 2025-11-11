«Στο σφυρί» το καπέλο της Κακιάς της Δύσης από τον Μάγο του Οζ

«Στο σφυρί» του οίκου δημοπρασιών Heritage Auctions βγαίνει το θρυλικό μαύρο καπέλο που είχε φορέσει η Μάργκαρετ Χάμιλτον (Margaret Hamilton) ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, στην ταινία «Ο μάγος του Οζ» (1939) σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ. Το μυτερό καπέλο από μαύρο μαλλί είναι αρκετά μεγάλο, καθώς έχει ύψος περίπου 35,5 εκατοστά με περίμετρο γείσου 49 εκατοστά. Διαθέτει επίσης ένα ελαστικό λουράκι 56 εκατοστών που φορούσε η Χάμιλτον κατά τη διάρκεια των σκηνών για να το κρατάει σταθερό.

The Wicked Witch’s hat set to defy gravity in our December 9-10 Hollywood Auction 🧙



This example is one of only a few known to survive and is uniquely distinguished by its original 22-inch elastic chinstrap, used to secure it during the Witch’s unforgettable flying sequences.… pic.twitter.com/GF6IntRITF — Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 10, 2025

Σχεδιασμένο από τον διάσημο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ και σχεδιαστή μόδας, Άντριαν Άντολφ Γκρίνμπεργκ (Adrian Adolph Greenburg), το καπέλο χρησιμοποιήθηκε αφού ξεκίνησαν τα γυρίσματα, επειδή αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά, δεν φαινόταν αρκετά τρομακτικό για την επιβλητική Μάγισσα της Δύσης.

Heritage Auctions is putting an iconic black hat that actress Margaret Hamilton wore as the Wicked Witch of the West in the original 1939 film, “The Wizard of Oz,” up for sale. https://t.co/QTUGmwG9ZY — ABC News (@ABC) November 10, 2025

«Όταν η Ντόροθι Γκέιλ γίνεται Ντόροθι του Οζ, είναι η στιγμή που φοράει τα ρουμπινένια γοβάκια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Joe Maddalena, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου και προσέθεσε: «Όταν η Κακιά Μάγισσα γίνεται κακιά μάγισσα, φοράει το καπέλο. Είναι λοιπόν αυτή η μεταμορφωτική στιγμή της γέννησης της μάγισσας. Νομίζω ότι η σημασία του καπέλου είναι απίστευτη. Είναι εξίσου σημαντικό όπως και τα γοβάκια».

Wicked Witch's Hat From 1939's 'Oz' Hits Auction Block https://t.co/2z6zuKRN72 — The Hollywood Reporter (@THR) November 10, 2025

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη τόσο διαδικτυακά όσο και στα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Ντάλας.

Εκτός από το καπέλο της Κακιάς Μάγισσας, θα διατεθούν προς πώληση και άλλα σπάνια αναμνηστικά, όπως ένα αντίτυπο του πρωτότυπου βιβλίου του Λ. Φρανκ Μπάουμ (L. Frank Baum) υπογεγραμμένο από την Τζούντι Γκάρλαντ (Judy Garland) και τα άλλα βασικά μέλη του καστ. Όπως αναφέρει το ΑP, το βιβλίο χαρίστηκε στην κόρη της δασκάλας που είχε η Γκάρλαντ στο σετ, την περίοδο των γυρισμάτων.