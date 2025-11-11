«Στο σφυρί» το καπέλο της Κακιάς της Δύσης από τον Μάγο του Οζ

«Στο σφυρί» το καπέλο της Κακιάς της Δύσης από τον Μάγο του Οζ

11/11/2025 • 15:58
«Στο σφυρί» του οίκου δημοπρασιών Heritage Auctions βγαίνει το θρυλικό μαύρο καπέλο που είχε φορέσει η Μάργκαρετ Χάμιλτον (Margaret Hamilton) ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, στην ταινία «Ο μάγος του Οζ» (1939) σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ. Το μυτερό καπέλο από μαύρο μαλλί είναι αρκετά μεγάλο, καθώς έχει ύψος περίπου 35,5 εκατοστά με περίμετρο γείσου 49 εκατοστά. Διαθέτει επίσης ένα ελαστικό λουράκι 56 εκατοστών που φορούσε η Χάμιλτον κατά τη διάρκεια των σκηνών για να το κρατάει σταθερό. 

Σχεδιασμένο από τον διάσημο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ και σχεδιαστή μόδας, Άντριαν Άντολφ Γκρίνμπεργκ (Adrian Adolph Greenburg), το καπέλο χρησιμοποιήθηκε αφού ξεκίνησαν τα γυρίσματα, επειδή αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά, δεν φαινόταν αρκετά τρομακτικό για την επιβλητική Μάγισσα της Δύσης. 

«Όταν η Ντόροθι Γκέιλ γίνεται Ντόροθι του Οζ, είναι η στιγμή που φοράει τα ρουμπινένια γοβάκια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Joe Maddalena, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου και προσέθεσε: «Όταν η Κακιά Μάγισσα γίνεται κακιά μάγισσα, φοράει το καπέλο. Είναι λοιπόν αυτή η μεταμορφωτική στιγμή της γέννησης της μάγισσας. Νομίζω ότι η σημασία του καπέλου είναι απίστευτη. Είναι εξίσου σημαντικό όπως και τα γοβάκια». 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη τόσο διαδικτυακά όσο και στα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Ντάλας.

Εκτός από το καπέλο της Κακιάς Μάγισσας, θα διατεθούν προς πώληση και άλλα σπάνια αναμνηστικά, όπως ένα αντίτυπο του πρωτότυπου βιβλίου του Λ. Φρανκ Μπάουμ (L. Frank Baum) υπογεγραμμένο από την Τζούντι Γκάρλαντ (Judy Garland) και τα άλλα βασικά μέλη του καστ. Όπως αναφέρει το ΑP, το βιβλίο χαρίστηκε στην κόρη της δασκάλας που είχε η Γκάρλαντ στο σετ, την περίοδο των γυρισμάτων.

