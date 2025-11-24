«Στο σφυρί» ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 - Αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ

Κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας και ζυγίζει 339 γραμμάρια. Ο λόγος για ένα μεγάλο χρυσό κέρμα το οποίο θα μπορούσε να σπάσει κάθε ρεκόρ και να γίνει το πιο πολύτιμο κέρμα στην Ευρώπη, σε δημοπρασία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, από τον οίκο, με έδρα τη Γενεύη, Numismatica Genevensis SA.

Τιμή εκκίνησης τα 2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (2,48 εκατομμύρια δολάρια), με τον διευθυντή του οίδου δημοπρασιών, Φρανκ Μπαλντάτσι, να σημειώνει στο Reuters ότι «το κέρμα θα καταρρίψει σίγουρα το ρεκόρ του ακριβότερου ευρωπαϊκού κέρματος όλων των εποχών».

Whoa! This Spain 1609 C Segovia 100 Escudos weighs over a third of a kilogram and has a starting price of about $2.5 million in an auction this month!

Για την ιστορία, το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια, στην κεντρική Ισπανία, από χρυσό που μετέφεραν οι κατακτητές οι οποίοι είχαν πάει στην Αμερική ή τον «Νέο Κόσμο». Κατασκευάστηκε ως μία επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επισήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο για πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ γύρω στο 1950 όπου ένας Νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό αγοραστή 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το πήρε σε μια δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ήταν πραγματικά ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για άλλους βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να είναι, με κάποιο τρόπο, ίσος με έναν βασιλιά, καθώς ήταν ένας βασιλιάς που το προσέφερε σε έναν άλλο βασιλιά».

Learn more about the Spanish 100 Escudos that is expected to realize millions of dollars this month

«Υπάρχει ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναζητούν ένα «περιουσιακό στοχείο-τρόπαιο», όπως και από ιδρύματα, τονίζει ο οίκος δημοπρασιών.

Την τωρινή τιμή ρεκόρ για ένα ευρωπαϊκό νόμισμα κατέχει ένα κέρμα των 100 δουκάτων που ανήκε κάποτε στον Φερδινάνδο Γ’, το οποίο πουλήθηκε έναντι 1,95 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,42 εκατομμύρια δολάρια).