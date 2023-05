Το σπαθί του «τίγρη της Μισόρης» γράφει ιστορία στις δημοπρασίες

Δύο οι βασικοί του διεκδικητές, αλλά μόνο ένας στέφθηκε νικητής. Σε μονομαχία πολλών εκατομμυρίων εξελίχθηκε την Τρίτη η πώληση με αντικείμενα ισλαμικής και ινδικής τέχνης στους Bonhams του Λονδίνου. Ανάμεσα στα βαρύτιμα αντικείμενα, πρωταγωνίστησε το σπαθί του θρυλικού Τίπου Σουλτάν (1750 - 1799), του ανθρώπου που αντιστάθηκε ηρωικά στους Βρετανούς και τη διαβόητη Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών.

Οι ειδήμονες του οίκου εκτίμησαν την αξία του ξίφους σε 1.500.000 έως 2.000.000 λίρες, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο βαθιά θα έβαζαν το χέρι στην τσέπη οι επίδοξοι αγοραστές του. Ένας υποψήφιος από το τηλέφωνο και άλλος ένας πλειοδότης μέσα στην αίθουσα κονταροχτυπήθηκαν ώσπου το σφυράκι του δημοπράτη να «χτυπήσει» τις 14 εκατ. λίρες (17,4 εκατ. δολάρια). Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί σε ινδοισλαμικό αντικείμενο.

Ποια είναι όμως η ιστορία του ξίφους και του περίφημου πολεμιστή του; Κατασκευάστηκε από Μογγόλους τεχνίτες ακολουθώντας το μοντέλο των γερμανικών σπαθιών που εισήχθησαν στην Ινδία τον 16ο αιώνα. Στην υψηλής τέχνης λαβή του αναγράφονται καλλιγραφικά πέντε ιδιότητες και δύο προσφωνήσεις στο Θεό, ενώ η λεπίδα φέρει την επιγραφή «το ξίφος του κυβερνήτη».

Το πιο σημαντικό, είναι ότι συντρόφευε συνεχώς τον Ινδό ηγεμόνα, ακόμη και τις ώρες του ύπνου, καθώς βρισκόταν σε διαρκή επαγρύπνηση μαζί με ένα ζευγάρι πιστόλια στο πλευρό του.

Λόγιος, στρατιώτης και ποιητής, ο Τίπου κληρονόμησε ένα πλούσιο βασίλειο που συνορεύει με τον ποταμό Κρίσνα στα νότια, τα Ανατολικά Γκατς στα ανατολικά και την Αραβική Θάλασσα στα δυτικά. Όμως δεν επαναπαύτηκε στα πλούτη του. Υπήρξε οραματιστής εισάγοντας πρωτοποριακούς για την εποχή νόμους, νέο νόμισμα, νέο σεληνιακό ημερολόγιο και πιο δίκαιο σύστημα εσόδων από τη γη, αναπτύσσοντας παράλληλα την επεξεργασία μεταξιού στη Μισόρ.

Γνωστός και ως Τίγρης της Μισόρης, ο σουλτάνος κατανόησε ότι οι βρετανικές δυνάμεις αποτελούσαν τη μεγαλύτερη απειλή για το βασίλειό του. Ως εκ τούτου, επικεντρώθηκε στη στρατιωτική τεχνολογία, ιδίως στην πυραυλική που πρωτοξεκίνησε με επιτυχία ο πατέρας του στον δεύτερο Αγγλο-Μισοριανό Πόλεμο κατά των Βρετανών.

